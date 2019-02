Catorze entitats convoquen una manifestació a Barcelona contra les reunions de Torra amb Sánchez sense SCC

Les entitats antiindependentistes Impulso Ciudadano i S'ha Acabat han convocat una manifestació el 10 de febrer complementària a la que el PP, Cs i Vox organitzen a Madrid per criticar les reunions bilaterals entre el Govern i l'executiu espanyol de Pedro Sánchez. Dotze associacions més s'han adherit a la convocatòria, que tot i això no comptarà de moment amb Societat Civil Catalana (SCC), informen els convocants. "En principi no són partidaris de convocatòries en aquests moments", ha explicat José Domingo, president d'Impulso Ciudadano i integrant de SCC.

El detonant de la convocatòria té a veure, ha explicat Isabel Fernández, membre de l'entitat i també de l'Asamblea por una Escuela Bilingüe a Catalunya, amb la informació sorgida aquesta setmana sobre els 21 punts que el president Quim Torra va traslladar a Pedro Sánchez en la seva reunió del desembre passat i la polèmica sobre la figura d'un relator. "El marc constitucional no es pot negociar", ha dit contundent. "Rebutgem de ple el contingut dels 21 punts del document de Torra i considerem que el simple fet que s'hagi rebut no és acceptable", ha recalcat Domingo.

La concentració, amb el lema 'Catalans amb l'Espanya Constitucional', se celebrarà aquest diumenge, dia 10, davant la delegació del govern espanyol a Barcelona. "L'objectiu de la concentració és fer visible la Catalunya constitucionalista, i fer veure que qualsevol negociació ha de tenir-la en compte", ha recalcat: "Seria letal per a la convivència que en aquesta mena de negociacions institucionals es marginés aquesta part de la població".

En el mateix sentit s'ha expressat el líder de S'ha Acabat, Josep Lago, que ha apuntat que "els drets constitucionals es poden posar en risc si un document així sortís a la llum". "Apostem pel diàleg per en el marc institucional", ha assegurat.