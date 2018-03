Celia Cánovas impugna la candidatura de Domènech a liderar Podem per "incompatibilitats"

La senadora i candidata a la secretaria general de Podem Catalunya, Celia Cánovas, ha presentat aquest dilluns dos recursos davant el comitè electoral del partit, per impugnar la candidatura de Xavier Domènech, per "infringir el reglament d'incompatibilitats" de la formació.

En un dels recursos, Cánovas al·lega que el fet que Domènech aspiri a ser el secretari general de Podem quan ja ocupa el càrrec de coordinador general de Catalunya en Comú xoca amb l'article 6 del reglament d'incompatibilitats" de Podem.

Aquest article indica que el comitè electoral nomenat per a cada procés "valorarà en cada cas" la "incompatibilitat política per al sufragi passiu" dins de la formació d'aquelles persones que "tinguin en l'actualitat o en un passat recent càrrecs directius o rellevants en altres organitzacions polítiques, coalitzades o no amb Podem, els afiliats del qual poguessin alterar de manera fraudulenta el desenvolupament de les primàries", o bé "siguin portaveus públics oficials o no d'altres partits polítics diferents de Podem". Per això, indica el recurs, "procedim a impugnar l'esmentada candidatura de Xavier Domènech a secretari general, ja que aquesta infringeix el reglament d'incompatibilitats de Podem".