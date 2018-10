Centenars de persones omplen els afores de Lledoners per reclamar la llibertat de Sànchez i Cuixart

Els afores de la presó de Lledoners s'han omplert de persones coincidint amb el primer aniversari de l’empresonament dels Jordis en un acte reivindicatiu que s'ha convertit en un clam per reclamar la llibertat dels dos líders independentistes. L'acte ha comptat amb la presència dels dos membres del govern de Quim Torra Teresa Jordà i Damià Calvet. Els dos consellers han estat interromputs pels assistents, que no han perdut l’oportunitat d’exigir-los unitat política i determinació amb la construcció de la República Catalana.

Més aplaudit ha sigut el discurs de Jaume Alonso-Cuevillas. L’advocat de Carles Puigdemont assistia a l’acte després de visitar alguns dels líders independentistes que hi ha empresonats a Lledoners. Amb un to optimista i conciliador, el lletrat feia referència al judici com a una oportunitat per demostrar al món que “els Jordis són militants del pacifisme i que se’ls acusi d’un delicte que comporta l’ús de la violència és absurd i esperpèntic”. A l’advocat de Puigdemont li han agafat el relleu Aina Font i Jordi Vilarasau, amics de Sànchez i Cuixart, respectivament. Han llegit dues cartes paral·leles amb un rerefons comú: “Sortirem dignes o no sortirem”.

L’acte també ha comptat amb altres lletrats dels líders independentistes com ara Jordi Pina, advocat de Sánchez, o Marina Roig, advocada de Cuixart. En el seu discurs tots dos han volgut recordar el 16 d’octubre de l’any passat. "Érem a l’Audiència Nacional esperant i en Jordi [Sànchez] em va dir que un mitjà espanyol havia publicat que Carmen Lamela els enviava a presó preventiva sense fiança", deia. Un any després, Pina i Roig estan d’acord que seguint la línia de la ciutadania, els lletrats no defalliran "per treure la bona gent que avui fa un any entraven amb tota la dignitat a Soto del Real".

El moment més emotiu de la mobilització es produïa poc abans de les nou del vespre, coincidint amb la connexió en directe de l’acte a la mobilització de Barcelona. De l’esplanada de Lledoners s’han enlairat 365 fanalets en record a cadascun dels dies que els Jordis han estat privats de llibertat. Fins al centre penitenciari també s’hi ha acostat Gil Ariso, alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, i representants de les delegacions locals de l’ANC i Òmnium Cultural que han llegit el manifest. Tampoc hi han faltat els Músics per la Llibertat, un grup de rapsodes i els Motards Independentistes.