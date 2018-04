Centenars de persones demanen la llibertat de Puigdemont al cor de Berlín

“Els carrers seran sempre nostres”. El crit més simbòlic de l’anomenada revolta catalana ha ressonat aquest diumenge davant la Porta de Brandenburg, el lloc més simbòlic del centre monumental de Berlín. Unes 300 persones han acudit a la convocatòria realitzada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) per demanar la llibertat del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que és a una presó al nord d’Alemanya des de fa una setmana.

Amb banderes estel·lades i pancartes amb eslògans com “Llibertat per als presos polítics catalans”, “Hola República” i “No a l’extradició” escrits en diferents idiomes, els manifestants, predominantment catalans però també d’altres nacionalitats, han recorregut el centre polític de la capital alemanya en un dia marcat per l’aiguaneu.

El Francesc és un dels manifestants que ha desafiat el fred per protestar contra el que creu que és un atac a Catalunya: ha recorregut els gairebé 600 kilòmeteres que separen Berlín de Frankfurt, on viu des de fa vint anys, per demanar la llibertat del que encara considera el seu president. I hi confia: el Francesc creu que a Alemanya hi ha una separació efectiva de poders i una justícia independent i que, per tant, Puigdemont acabarà sent posat en llibertat.

El 'cas Puigdemont' no només ha atret a ciutadans catalans: el Javier és madrileny i la Cecilia és danesa. “Personalment, no estic a favor de la independència, però estic cent per cent a favor de la democràcia i el que està passant a Espanya ara mateix és molt antidemocràtic, més enllà de la qüestió catalana. És a dir, el que està passant amb la llibertat d’expressió i de reunió. Entenc perfectament que molts catalans vulguin separar-se del govern de Rajoy”, diu el Javier mentre els concentrats criden a l’uníson “Llibertat presos polítics!”. “M’avergonyeix que el meu país hagi participat en la captura de Puigdemont”, afegeix la Cecilia. Tot i que tots dos viuen a Alemanya, no s’atreveixen a predir si Puigdemont serà o no extradit.

A la concentració també han assistit càrrecs polítics catalans: els diputats de Junts per Catalunya Aurora Madaula i Quim Torra, així com David Saldoni, alcalde de Sallent i president de l’Associació Catalana de Municipis, han encapçalat la presència institucional a la concentració convocada per l’ANC. El diputat del partit de l’Esquerra (coalició de poscomunistes germanoorientals i exsocialdemòcrates occidentals) Andrej Hunko ha sigut l’únic representant polític alemany present a l’acte.

Hunko, un dels polítics alemanys més implicats públicament en promoure una solució dialogada i democràtica del conflicte català, s’ha mostrat escèptic sobre una extradició de Puigdemont: “No crec que el jutge alemany doni llum verda a l’extradició perquè l’argumentació jurídica és molt fluixa”, ha declarat a preguntes de l’ARA mentre caminava amb la resta de manifestants en direcció al Ministeri de Justícia federal alemany, on ha acabat la manifestació.

I mentre centenars de persones demanaven la llibertat de Puigdemont al cor de Berlín, els també diputats del partit l’Esquerra, Diether Dehm i Zaklin Nastic, visitaven l’expresident de la Generalitat a la presó de Neumüster. “Està animat i se sent fort”, ha dit Dehm en declaracions recollides per l’agència alemanya DPA. “La justícia espayola és molt diferent de l’alemanya”, ha dit Puigdemont al seu interlocutor, segons ha explicat Dehm.

La propera setmana, la Fiscalia regional de Slesvig-Holstein i potser inclús l’Audiència Territorial d’aquell Estat federat es pronunciaran sobre el ‘cas Puigdemont’. De la seva decisió depenen el futur de la política catalana i, potser fins i tot, del govern de Mariano Rajoy.