Chacón no es quedarà al sopar de Foment del Treball en solidaritat amb la vaga de fam

La consellera d'Empresa de la Generalitat, Àngels Chacón, anirà al lliurament de les Medalles d'Honor i dels XI Premis Carles Ferrer Salat, que organitza dijous la patronal Foment del Treball, si bé no es quedarà al sopar posterior en solidaritat amb els presos polítics que fan vaga de fam. "Per respecte als companys seré en l'inici de l'acte, però després no em quedaré a sopar. És una qüestió personal", ha declarat aquest dimarts després de reunir-se amb el sector del comerç per parlar de la campanya de Nadal i el dispositiu d'aquest divendres, dia que es farà a Barcelona el consell de ministres, contra el qual s'esperen mobilitzacions de protesta.

Sobre la possibilitat que altres consellers tampoc es quedin a sopar, Chacón ha respost que no ho han comentat entre ells. Amb tot, creu que sí que ho faran els consellers de JxCat, però no ho ha pogut parlar amb els d'ERC: "Ho estem fent en molts actes". "No puc quedar-me a una celebració quan hi ha persones protestant de forma pacífica, però contundent, davant la inactivitat del Tribunal Constitucional, que els està generant una indefensió per no poder acudir als tribunals europeus", ha asseverat.

Chacón ha deixat clar que no es pot frenar cap activitat econòmica i que l'objectiu no és castigar el sector de la restauració: "Veig bé que se celebrin tots els àpats i sopars de Nadal, però, com a consellera i companya dels que fan aquest clam, no puc quedar-me per consciència, però és una decisió personal".

Sobre si s'han tancat reunions entre ministres i consellers aprofitant la celebració a la Llotja de Mar del consell de ministres aquest divendres, ha indicat que "s'està treballant perquè hi siguin, però no hi ha una conclusió final". "Des del Govern sempre s'ha treballat per fomentar aquest tipus de reunions, però no volem que siguin d'aparador, sinó amb contingut, i no es pot obviar la realitat de Catalunya", ha apuntat en al·lusió als presos sobiranistes.

"La qüestió important a Catalunya, a més de temes bilaterals, és la que és. És un tema polític, un conflicte polític, i com a tal ha de solucionar-se. Ni per via repressiva ni judicial", ha dit. "O parlem de veritat i afrontem els temes o, si els anem obviant, anirem saltant de complexitat en complexitat", ha finalitzat Chacón.