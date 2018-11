Chaves repta el PP al Senat a demostrar que el PSOE es va finançar de manera il·legal amb els ERO

L'expresident de la Junta d'Andalusia Manuel Chaves ha defensat avui, davant les acusacions del PP, que en tot el sumari del judici dels ERO no hi ha cap "indici, dada o prova" de finançament il·legal del PSOE i tampoc s'ha trobat cap caixa B en aquest partit. Chaves ha comparegut aquest dijous –hores abans que comenci la campanya electoral a Andalusia– davant la comissió d'investigació del finançament dels partits polítics del Senat, però no ha contestat a cap pregunta del PP que pogués perjudicar la seva defensa en el cas dels ERO, en el qual està processat com a suposat autor d'un delicte de prevaricació.

No obstant això, sí que ha hagut d'escoltar gairebé una hora d'intervenció del senador del PP Luis Aznar, que ha considerat que davant els fets que descriu la Fiscalia en aquest judici i aplicant el "sentit comú" cal concloure que els ERO falsos van ser un "mecanisme de finançament il·legal" del PSOE d'Andalusia. Per a Chaves, no tan sols no hi ha cap prova sobre aquesta qüestió, sinó que ha reptat el PP fins a dues vegades a concretar en quin apartat dels informes de la Fiscalia i l'acusació particular del cas dels ERO andalusos hi ha indicis de la seva possible implicació en un finançament il·legal del seu partit.

Luis Aznar ha respost que no té cap prova i que si la tingués la portaria davant els tribunals i no l'hi donaria a Chaves, que malgrat no respondre a les preguntes sí que ha intervingut quatre vegades, l'última per lamentar les actituds "grotesques i menyspreables" del senador del PP. Uns comportaments que el també expresident del PSOE ha considerat "incompatibles amb el respecte i la dignitat" del Senat i pels quals ha dit que espera que Aznar li demani perdó en algun moment, després que aquest li digués que podrien tornar a cridar-lo per comparèixer a la comissió un cop s'hagi acabat el judici dels ERO.