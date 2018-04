Cifuentes defensa que el seu màster és "legal" i denuncia un intent de "destruir" la seva figura

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, explica davant l'Assemblea de Madrid la seva versió sobre la polèmica destapada per Eldiario.es, sobre el seu màster presumptament falsificat. A petició de Podem i el PSOE, Cifuentes ha arribat al Parlament madrileny 14 dies després de la polèmica, durant els quals es va mantenir en silenci. I ho ha fet denunciant que la seva compareixença es produeix en un "clar frau de llei parlamentari", perquè no hi ha cap article del reglament que l'obligui a comparèixer.

"Ni el meu currículum ni les meves qualificacions han sigut falsificades ni falsejades", ha afirmat Cifuentes, que ha dit que no s'ha incomplert el pacte de govern amb Ciutadans, que obliga a dimitir en cas que hi hagi currículums falsificats. "El títol és perfectament real i legal", ha continuat la presidenta, que ha mostrat diversos documents que, segons ella, donen "constància" d'aquesta legalitat. La majoria d'aquests documents ja es van aportar i i els van posar en dubte diversos mitjans. La presidenta no ha mostrat el treball final de màster, que segons Eldiario.es mai va fer.

Avui n'ha presentat un de nou, d'un catedràtic de la universitat, en el qual explica que es va produir un error en el traspàs de les seves notes, i també va afectar altres alumnes. "Queda acreditada la falsedat de les informacions", ha considerat Cifuentes, que ha insistit que la universitat ha obert una informació reservada per explicar les causes de l'error de transcripció en les notes. Aquest mateix dimecres, però, Elconfidencial.com ha publicat que un dels documents presentats per Cifuentes, l'acta de presentació del treball de màster, inclou almenys dues firmes falsificades, i la presidenta madrilenya, que havia ostentat aquest document, aquest cop ha decidit no mostrar-lo.

Eldiario.es havia publicat que les notes de dues assignatures de Cifuentes van passar de 'no presentat' a 'notable' anys després que finalitzés el curs, i ha anat desgranant altres informacions, com que la presidenta va pagar la taxa per rematricular-se al treball final, tot i que segons la seva versió el va presentar a temps. També van parlar amb els teòrics companys de classe, que van negar haver vist la presidenta madrilenya, tot i que el màster requeria un 80% d'assistència obligatòria.

"En política no s'hi val tot, i aquí s'han traspassat totes les barreres", ha asseverat la presidenta madrilenya, que ha denunciat un intent de "destruir la persona i no l'adversari polític".

Cifuentes ha denunciat els "intents constants" d'acabar amb la seva acció de govern per part de l'oposició, i ha emmarcat la polèmica com una més d'aquestes "maniobres", i de les "més greus", perquè és "una operació política de desprestigi" contra ella. La presidenta madrilenya ha recordat aleshores que l'oposició l'ha cridat a diverses comissions de corrupció sense que "cap jutge" li hagi "reprotxat" res, i s'ha dedicat a atacar l'oposició, que, ha dit, "fracassarà" en el seu intent de "desestabilització institucional".

L'oposició ha burxat en les contradiccions de Cifuentes, tot i que Ignacio Aguado, el portaveu de Ciutadans a l'Assemblea, que dona estabilitat al govern de la presidenta madrilenya, ha evitat demanar la dimissió ni retirar-li la confiança, i s'ha limitat a anunciar que promouran la creació d'una comissió d'investigació sobre l'assumpte.

En el torn de rèplica, Cifuentes ha acusat de mentir els diputats de l'oposició i ha assegurat que la seva versió sempre ha estat la mateixa: que hi va haver un "error de transcripció" en les seves notes. També ha defensat que no va estar callada davant de les acusacions, sinó que va donar explicacions a dues ràdios i va fer una compareixença –sense preguntes– des de la seu del PP. "Vostès continuïn, que nosaltres també seguirem", ha reptat Cifuentes l'oposició.

La presidenta madrilenya ha explicat que ja ha interposat una querella contra el director d'Eldiario.es, Ignacio Escolar, i la redactora de la informació, Raquel Ejerique.