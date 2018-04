Cifuentes renuncia al màster i demana disculpes, però no plega de presidenta

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ha renunciat al màster de la Universitat Rei Juan Carlos en una carta enviada al rector, Javier Ramos, segons ha avançat OkDiario. Amb aquest pas Cifuentes, que la setmana passada va rebre el suport de Mariano Rajoy, espera tancar l'escàndol sense haver de dimitir del càrrec de presidenta madrilenya, que és el que li demanen els seus socis de Cs i també l'oposició d'esquerres.

En la missiva, recollida en la informació que publica OkDiario, Cifuentes demana disculpes però insisteix que no ha comès "cap irregularitat" i que ha complert amb tots els "requisits" que li va posar la universitat, a la qual culpa de qualsevol irregularitat que hi pogués haver. La dirigent popular recorda que es va acollir a unes "condicions flexibles" que li van permetre cursar la titulació malgrat les seves obligacions professionals -va ser nomenada delegada del govern espanyol a Madrid-. "Entenc que hi hagi persones que considerin que els requisits establerts no van ser suficients, segons els seus propis criteris, i entenc també que hi hagi qui pensi que el meu esforç no va ser equiparable al seu", admet.

Tanmateix, reconeix que no va considerar, en aquell moment, que els requisits flexibles "poguessin ser considerats per algú com un greuge", "ni que es poguessin sentir perjudicats aquells alumnes les condicions personals dels quals els permetien seguir estrictament el règim acadèmic ordinari".

En aquest sentit, afegeix: "... si em vaig equivocar, i en aquell moment hauria hagut de rebutjar les facilitats que em va oferir la universitat, demano disculpes a qualsevol que s'hagi pogut sentir ofès".

Cifuentes subratlla, però, que "en cap moment" va pretendre treure avantatge del màster, per aquest motiu comunica formalment al rector la seva decisió de "renunciar a la utilització del títol expedit per la Universitat Rei Juan Carlos, sol·licitant que la renúncia sigui considerada amb caràcter immediat, als efectes oportuns".

A la carta, però, la presidenta madrilenya avança que ha demanat la pràctica de diligències en la querella criminal que s'ha presentat al jutjat i afirma, dirigint-se al rector: "Espero també que la justícia pugui determinar les responsabilitats corresponents davant una preocupant vulneració de la Llei de Protecció de Dades de la universitat que dirigeixes, que no només ha pogut facilitar l'accés i divulgació de dades personals, sinó també la seva manipulació". D'aquesta manera, la dirigent popular es presenta com a víctima de tot l'afer i apunta cap als professionals de la universitat que van facilitar la informació a Eldiario.es.

Precisament avui el rector de la universitat publica un article a El País on ja avança la intenció de retirar-li el títol si es confirmen les irregularitats: "Encara que els mitjans de comunicació i una part de la societat ens sol·licita la retirada del títol a l'alumna Cristina Cifuentes Cuencas, he d'insistir que aquest procés no pot iniciar-se fins que es pronunciïs els òrgans judicials. No tinguin cap dubte que, de confirmar-se el delicte de falsedat documental, sol·licitarem la retirada del títol al Ministeri d'Educació".

El rector lamenta que l'escàndol, que afecta "un centre determinat amb uns implicats molt concrets" estigui afectant la imatge de la Universitat Juan Carlos I, iafirma que "no permetrem que 46.000 estudiants i prop de 3.000 docents i empleats, a més de les 345 titulacions oficials, resultin afectats per les males pràctiques d'un sol centre i unes determinades persones".

Un tribunal d'amics

Eldiario.es publica avui que la p rofessora que va confessar que l'acta de Cifuentes era falsa, Alicia López de los Mozos, va obtenir la plaça dins la universitat en un tribunal format per persones properes a ella.

Segons Eldiario.es, el tribunal que va donar la plaça a De los Mozos estava presidit pel seu mentor, Enrique Álvarez Conde; la parella del catedràtic, Rosario Tur, i Laura Nuño, la subdirectora de l'institut que va organitzar el màster de Cifuentes i que va dimitir la setmana passada.