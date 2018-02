Rivera, sobre l'ensenyament de llengües a l'escola: "El nostre model és el del TC"

El model educatiu de Ciutadans "és el del Tribunal Constitucional (TC)". Així ho ha assegurat el líder de Ciutadans, Albert Rivera, aquest divendres a Barcelona, refermant -el lògic- suport del partit taronja a l'objectiu del govern espanyol de posar fi a la immersió lingüística a Catalunya, via 155. "Demanem al govern espanyol que, després de 6 anys de majoria absoluta de Mariano Rajoy sense fer res, passi de les paraules als fets i es garanteixi que en tots els llocs d'Espanya s'estudiï en les dues llengües cooficials com a vehiculars", ha afirmat Rivera, que ha demanat "un canvi de model educatiu d'una vegada per totes".

"El nostre model és el del TC", ha insistit el líder del partit taronja en diverses ocasions, referint-se a les sentències del tribunal que aposten perquè "les dues llengües oficials siguin les vehiculars, de manera conjunta i equilibrada".

La notícia que el govern espanyol estudia acabar amb el model d'immersió lingüística a Catalunya va saltar a la palestra després de la reunió del president, Mariano Rajoy, amb representants de Societat Civil Catalana (SCC). "Confio que un anunci d'aquesta natura es produeixi", ha assegurat Rivera. "Seria inconcebible que el govern espanyol digués que farà això i després no ho faci. Les llengües oficials han de conviure amb normalitat a l'escola pública i concertada", ha insistit.

Concretament, el ministeri d'Educació va avançar ahir que vol incloure una casella en els formularis de preinscripció escolar de cara al curs vinent perquè els pares puguin escollir si volen que els seus fills estudiïn en castellà. Tot i que es desconeixen més detalls del pla de l'executiu espanyol, la mesura recorda a la implantació de l'educació en dues línies diferenciades -una en la llengua pròpia del territori i l'altra en castellà, segons la tria de cada família- que està vigent al País Valencià i al País Basc.

Per tant, el model sembla allunyat del que ha defensat sempre Ciutadans, que és una educació trilingüe -en castellà, català i anglès- per a tots els estudiants per igual. "La convivència es diu trilingüisme", ha assegurat Rivera: "un model que incorpora el català, però també l'anglès". No obstant això, el líder de Ciutadans ha afirmat que estudiarà la iniciativa del Partit Popular i previsiblement hi donarà suport. "És el ministeri d'Educació qui ens ha d'informar de com implementarà això", ha assegurat, i ha etzibat als socialistes: "Espero que no s'aliïn amb l'independentisme".