El govern espanyol estudia imposar via el 155 una casella en la preinscripció per escollir les classes en castellà

El govern espanyol estudia posar fi a la immersió lingüística per mitjà del 155. El ministeri d'Educació ha avançat aquest dijous que tenen sobre la taula incloure una casella en la preinscripció escolar de cara al curs vinent per poder escollir si es vol estudiar en castellà, i acabar així amb el català com a única llengua vehicular als centres d'ensenyament. Així ho ha explicat el secretari d'estat d'Educació, Marcial Marín, en ser preguntat sobre quan es coneixeria si s'aplicaran les mesures que reclamava el sindicat de professors AMES, un sindicat sense seu ni delegats. "Ho estem valorant; ho decidirem les pròximes setmanes", ha assenyalat Marín, que ha puntualitzat que primer han de saber "si això és una matèria que els correspon amb el 155".



De fet, el mateix president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha confirmat a Societat Civil Catalana que el ministeri d'Educació està estudiant-ho. Així ho han assenyalat des de l'entitat unionista després de reunir-se amb el líder popular durant una hora i mitja a la Moncloa. La intenció del govern és aprovar les pròximes setmanes en consell de ministres la nova preinscripció escolar. Ho confirmava aquest mateix dijous la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría. Ho farien a través d'un enduriment del 155, tenint en compte que el Parlament, al seu parer, "sembla que està de vacances" i no escull nou president.

Sobre la taula hi ha una bateria de decisions "importants" que, segons la número dos de Mariano Rajoy, s'han d'aprovar ja amb el govern del 155 perquè "Catalunya no es pot paralitzar". Ara bé, les informacions dins del mateix executiu popular en aquests moments són contradictòries. Per una banda, neguen que l'executiu popular tingui intenció de prendre decisions de caràcter polític, com tocar la immersió, i per l'altra, assenyalen que la intenció és pressionar els independentistes perquè finalment formin un govern "legal".

El secretari d'estat d'Educació també ha anunciat que el ministeri ha ampliat la investigació sobre adoctrinament en llibres de text catalans i que ha demanat ajuda a la Real Academia de la Historia. No només estan examinant els de secundària, com havia demanat el mateix sindicat AMES, sinó també els de primària, fet que, segons ells, està retardant la publicació de l'informe urgent anunciat ja fa nou mesos. Marín ha justificat que es tracta d'un procés "molt complicat" perquè els mitjans del ministeri i l'Alta Inspecció de l'Estat en cada comunitat "són escassos".

"Cal obtenir tots els textos, estudiar-los i posar això en comú per poder verificar si el que s'hi diu és real", ha conclòs.