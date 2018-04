Ciutadans equipara la Fundación Francisco Franco amb l'ANC i Òmnium

El secretari general de Ciutadans (Cs), José Manuel Villegas, s'ha mostrat partidari aquest dimarts de debatre la il·legalització de les associacions independentistes en al·lusió a l'ANC o Òmnium i les ha equiparat amb la Fundació Francisco Franco perquè "defensen valors que van en contra clarament dels valors constitucionals". "Personalment, estic d'acord en respectar la llibertat d'expressió inclús quan s'atempta contra els valors constitucionals", ha comentat Villegas, que ha assegurat que aquest debat seria propi "d'una societat ja madura democràticament com l'espanyola", tot i admetre que fins ara no s'ho havien "plantejat".

Per Villegas, la Fundació Francisco Franco seria un "exemple", però també, ha afegit, d'associacions independentistes "que reben diners públics" i que "han tingut molt protagonisme durant el procés separatista", en referència a les dues principals entitats sobiranistes. Segons el secretari general de Ciutadans, debatre aquesta qüestió seria "legítim" però ha deixat clar que es tractaria de prendre "decisions consensuades".

El vicepresident i portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri, ha rebatut amb contundència Villegas explicant que l'entitat es financia amb les quotes dels seus socis i que els qui l'ataquen són els que donen diners públics als que la van tancar durant el franquisme:

. @omnium es financia amb les quotes dels seus més de 100.000 associats. I no rep ni un euro de la Generalitat. Ells ho saben. I menteixen mentre permeten que els hereus dels que van perseguir i clausurar la nostra entitat rebin diners públics. https://t.co/4SeaHyJhSx — Marcel Mauri 🎗 (@marcelmauri) 3 de abril de 2018

Aquest cap de setmana, la Fundació Francisco Franco va encendre les xarxes després de publicar un polèmic vídeo en què recordava el final de la Guerra Civil, l'1 d'abril del 1939, i es vantava de la victòria dels feixistes. "Avui celebrem una victòria tan justa com merescuda", resava el text. Una piulada que ha provocat que el PSOE reclami al govern espanyol que promogui la il·legalització de la Fundació Francisco Franco perquè "enalteix i exalta la dictadura". Per aquest motiu, ha presentat una moció al Senat que insta l'Advocacia General de l'Estat a elaborar un informe sobre les possibilitats d'extingir-la. La il·legalització de la fundació estava també inclosa en el text d'una proposició no de llei per a la reforma de la llei de memòria històrica presentada pel PSOE al Congrés, que el Govern va vetar que s'admetés a tràmit.