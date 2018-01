"Ciutadans de Tabàrnia, no soc aquí", la paròdia de Boadella per presentar la plataforma contra la independència

"Ciutadans de Tabàrnia, no soc aquí". El moviment que promou la independència de Barcelona i Tarragona de la resta de Catalunya s'ha presentat aquest dimarts en societat en una roda de premsa en què ha negat que sigui una "broma o una ocurrència" i que ha tancat amb l'emissió per videoconferència d'un discurs del "president a l'exili de Tabàrnia", Albert Boadella. Un discurs en què Boadella ha acusat l'independentisme d'haver "fet irrespirable aquest territori per als amants de la llibertat i el bon humor" i ha clamat: "Prou de tants 'capullos' disfressats de segadors".

"És cert, soc un pallasso, però al seu costat soc un simple aprenent", ha afirmat Boadella, que ha acusat els promotors del Procés d'haver convertit el Parlament "en l'autèntic Teatre Nacional de Catalunya". Abans d'avisar que si es torna a fer la DUI Tabàrnia es mobilitzarà, Boadella ha carregat contra els "rufians i trinxeraires que ho trinxen tot: han trinxat Catalunya, pretenen trinxar tot Espanya, i també Europa si poden".

En roda de premsa al col·legi de Periodistes, l'exdiputat del PP Joan López Alegre, el periodista Jaume Vives i el membre de l'entitat Barcelona is not Catalonia Miguel Martínez han presentat la plataforma i han explicat que veuen en la seva estratègia la "garantia" que hi haurà "resposta" a les accions que impulsi l'independentisme.

Tabàrnia no és "una ocurrència ni una broma", sinó la "resposta natural d'un poble" que representa la "dissidència silenciada" i que vol fer front a l'"apartheid ideològic impulsat pel separatisme", han explicat. Vives ha indicat que Tabàrnia, una plataforma contrària al secessionisme nascuda en to irònic a les xarxes socials, "arribarà tan lluny com arribi l'independentisme", i ha abundat que aquest moviment el forma "un poble que s'ha aixecat davant un règim corrupte que durant anys deia que no existíem".

"És la resposta natural de la gent que s'adona que no és tan perillosa ni tan feixista com els diuen", ha afegit Vives.