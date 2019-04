Ciutadans dibuixa en una macropancarta un grup fictici de WhatsApp amb Otegi i Torra com a ministres de Sánchez

Un macrocartell de campanya amb el grup fictici de WhatsApp d'un consell de ministres amb Pedro Sánchez, Otegi i Puigdemont ha sigut l'última ofensiva de màrqueting electoral de Ciutadans, que ho ha penjat aquest dilluns al carrer Goya de Madrid. "Tancarem aquest grup", diu el cartell a l'altre costat.

La conversa, que es pot llegir en una enorme lona cobrint una gran façana, arrenca amb Pablo Iglesias proposant de fer una barbacoa al seu apartament. Sánchez respon que seria millor fer-la a la Moncloa amb una emoticona somrient, mentre que Errejón de seguida abandona el grup. Otegi diu que no hi pot anar perquè serà a TV3, Rufián respon amb llaços grocs i Puigdemont diu que serà fora, però el socialista diu que el pot anar a buscar amb el seu Falcon, en al·lusió a la campanya del PP, que va crear una falsa seu de Falcon Viatges com a denúncia dels abusos en els desplaçaments del president del govern espanyol.

Fa només quatre dies Ciutadans va haver de retirar, per ordre de la Junta Electoral Central, un cartell en què ironitzava amb una frase del llibre de Pedro Sánchez que deia: "El primer que vaig canviar quan vaig arribar a la Moncloa és el matalàs". "Pedro, nosaltres canviarem Espanya", responia el partit.