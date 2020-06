Ciutadans acorda votar favorablement a la pròrroga de l'estat d'alarma

El PSOE ha aconseguit el sí de Cs a la votació de la sisena pròrroga de l'estat d'alarma fins al 21 de juny, i d'aquesta manera l'executiu de Pedro Sánchez obté els suport necessaris per tirar-la endavant després d'arrencar també el vot favorable del PNB i l'abstenció d'ERC. El govern espanyol ha acceptat les considicons de la formació taronja i s'ha compromès a incloure al decret mesures "idèntiques" per a tot Espanya "sense perjudici de la progressió sanitària de cada territori" i a presentar abans del 15 de juny una regulació de la sortida de l'estat d'alarma per als territoris que l'assoleixin.

Caldrà veure com afecta ara el suport de Cs a l'acord del PSOE amb els republicans. I és que el govern espanyol va pactar amb ERC la cessió de la gestió de la desescalada a les CCAA quan els territoris passin a la fase 3. Els republicans defensen que, malgrat que els seus vots serviran per allargar 15 dies més l'estat d'alarma, ho fan a canvi de "forçar" el govern de l'Estat a començar un "retorn" de les competències que havia manllevat a les comunitats amb l'esclat de la pandèmia. ERC subratlla que el seu acord amb el PSOE inclou, per exemple, que les comunitats podran començar a prendre algunes decisions per si mateixes en la fase 3 de la desescalada.

Cs també ha acordat que Sánchez aprovi un pla de reactivació del turisme abans del 15 de juny que comptarà amb una línia d'avals de l'ICO de 2.500 MEUR per garantir la liquiditat del sector i 151 milions d'euros d'inversió en la transformació i digitalització. E l portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés, Edmundo Bal, no va voler aclarir ahir el sentit del seu vot després de la reunió de l'executiva, però sí que va remarcar que mantindrien els criteris de "coherència" i "prudència" mentre continuaven negociant amb el govern espanyol un acord que s'ha tancat avui.