Cs i PP diuen que seria "il·legal" investir telemàticament Puigdemont

"La investidura telemàtica és un invent del senyor Turull, igual que el cens universal. Nosaltres no reconeixeríem ni admetríem com a legal una investidura telemàtica". Així de clarament s'ha expressat Carlos Carrizosa, de Ciutadans, en una entrevista a Catalunya Ràdio amb relació a les declaracions del diputat de Junts per Catalunya Jordi Turull a la mateixa emissora el dia abans.



Com a premissa general, Carrizosa explica que "ni Junqueras ni Puigdemont haurien de ser presidents de Catalunya perquè les seves circumstàncies els impedeixen exercir les seves funcions com es mereixen els catalans". Però hi posa un matís: "Si Junqueras obté el permís per sortir de la presó, i si legalment és possible, no n'impugnaríem la investidura", a diferència de la investidura telemàtica de Puigdemont.

Per a Zoido, la via telemàtica també és il·legal

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha recordat que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va acatar l'aplicació del 155 de la Constitució davant el Tribunal Suprem per sortir de presó. Aquest recordatori no és neutre, ja que ho diu per si té la 'temptació' de tornar a reformar el reglament per permetre una investidura a distància de Carles Puigdemont. En declaracions a la cadena Cope, Zoido ha dit que confia que no se segueixi avançant "amb aquestes idees i genialitats" d'intentar un govern des de Brussel·les i ha insistit que s'ha de complir la legislació o assumir les conseqüències de no fer-ho. Per tant, ha recordat a Forcadell: "Qui surt del marc legal ha de ser conscient que haurà de pagar-ho".

En la mateixa línia, el secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha titllat d'"absurd" i "propi del deliri independentista" una possible investidura de Carles Puigdemont a distància des de Brussel·les. Ho ha dit en una entrevista a RNE.

'Pressing' Ciutadans

Preguntat per la pressió que estan fent PSOE i PP perquè Ciutadans lideri les converses per aconseguir investir Inés Arrimadas presidenta, Carrizosa ha respost: "No sé ben bé què pretenen, però el que és clar és que no tenim prou escons perquè el PP es va enfonsar i el PSC no va créixer prou. Nosaltres vam fer els deures i vam treure bones notes a l'examen, però les males notes dels altres no permeten sumar".

"La pressió dels empresaris l'entenc, és l’angoixa de veure com l’economia catalana no creix al mateix ritme que l'espanyola", admet el diputat taronja.

"Una altra cosa és veure què faran els partits independentistes i si es posaran d’acord o no, i si ERC i JxCat tenen el suport de la CUP. A part de veure si tots els diputats prendran possessió de l’acta. Hi ha moltes incògnites per resoldre, encara", afegeix.

Si ni uns ni altres es posen d'acord, el fantasma de la repetició d'eleccions reapareixerà: "Unes altres eleccions no convenen a ningú, però el que segur que no convé a ningú és un govern amb els mateixos que abans i que faci el mateix que abans".

Espejo-Saavedra, president del Parlament?

Carrizosa deixa clar que, a diferència de la presidència de la Generalitat, per a la qual admet que no tenen prou suports, el seu partit sí que es postula per a la mesa del Parlament. "Democràticament, el més lògic seria donar la presidència del Parlament de Catalunya al principal partit de l'oposició". Sobre els possibles candidats, preguntat per Mònica Terribas ha respost: "A mi no em faria especial il·lusió presidir el Parlament; José María Espejo-Saavedra estaria plenament capacitat, però encara no estem parlant de noms".

Ciutadans fa aquest plantejament arran de les notícies periodístiques que situen Xavier Domènech (Catalunya en Comú) com a president de la cambra amb el suport del partits independentistes. Per aquest motiu Carrizosa recorda: "Un partit amb 8 escons mai ha tingut una cadira a la mesa del Parlament".