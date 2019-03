Ciutadans preveu denunciar a Torra aquest dijous per no retirar els llaços grocs

Ciutadans preveu denunciar aquest dijous al president de la Generalitat, Quim Torra, davant la Junta Electoral Central (JEC) i davant l'administració de justícia per no retirar els llaços grocs com li va exigir l'òrgan electoral, que li va donar de termini fins aquest dimecres per la tarda.

El portaveu de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, ha declarat a Europa Press que, a més de denunciar l'incompliment, informaran a les juntes electorals provincials catalanes -Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona- de l'ordre que la JEC va donar al Govern i que "és definitiva i executable immediatament".

La JEC havia reclamat a Torra que ordenés retirar dels edificis de la Generalitat tota simbologia vinculada als presos independentistes empresonats, com els llaços grocs, però el president ha decidit mantenir-los i ha presentat al·legacions a l'òrgan.

En el seu escrit, Torra ha esgrimit que el Parlament va rebutjar per "més de dos terços de la cambra" dues proposicions de llei que instaven a la prohibició d'aquests llaços en l'espai públic.

Carrizosa considera que Torra "s'ha posat en el punt de mira de la justícia penal" per la seva negativa a obeir a la JEC i segueix els passos de l'exalcaldessa de Berga (Barcelona) Montse Venturós, que va ser acusada de desobediència i inhabilitada per no voler retirar una estelada de l'Ajuntament en període electoral.

"Crida l'atenció. Hauran fet el seu càlcul electoral perquè el risc de condemna és la inhabilitació i parce que l'assumeixen", ha assenyalat el portaveu taronja, que ha recordat que, en ser una ordre de la JEC, s'esgota la jurisdicció electoral i no cap recurs.

Ara la JEC està "capacitada per fer complir la seva pròpia decisió" ja sigui a través de multes coercitives o d'ordenar als cossos policials que retirin la simbologia, ha afegit el diputat.

"S'ha de complir. No hi ha més volta de fulla", segons Carrizosa, que ha destacat que Cs ja va advertir a Torra de possibles conseqüències penals de no obeir a la JEC.

Per això han de comunicar a la Junta Electoral Provincial de cada demarcació catalana la resolució de la JEC perquè, al seu torn, el traslladin a les juntes electorals de zona amb la finalitat que ordenin als ajuntaments que també retirin aquests símbols.