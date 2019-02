Ciutadans es va gastar 15.000 euros en el viatge a Waterloo per dir a Puigdemont que "la República no existeix"

Ciutadans va destinar 15.000 euros a sufragar el viatge que diumenge va fer la líder del partit i actual candidata al Congrés per Barcelona, Inés Arrimadas, a Waterloo juntament amb el seu grup parlamentari, amb l'objectiu de dir-li a Carles Puigdemont (però sense voler-s'hi reunir) que "la República no existeix".

El 15 de gener, Ciutadans i PP van exigir conèixer les despeses del viatge del president de la Generalitat, Quim Torra, als Estats Units. El partit taronja també ha demanat reiteradament des del Parlament que la Generalitat publiqui les despeses dels viatges dels membres del Govern a Bèlgica, on s'han reunit, entre d'altres, amb l'expresident Puigdemont. Aquesta inversió és actualment pública en compliment de la llei de transparència de la Generalitat. A nom del president de la Generalitat, Quim Torra, hi ha una despesa de 89.374,71 euros des del 2018.

La visita d'Arrimadas a la Casa de la República de Puigdemont va ser llampec, 10 minuts, en el que es considera el primer acte de precampanya de la líder del partit a Catalunya, que dissabte havia anunciat la seva candidatura al Congrés com a número 1 per Barcelona. Malgrat que l'expresident la va convidar a entrar i conversar, ella va declinar l'oferta i va limitar-se a fer una intervenció d'esquena a la casa (que tenia la porta oberta) i davant els mitjans de comunicació amb una pancarta que deia: "La República no existeix, Puigdemont!"