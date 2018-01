Ciutadans demanarà en una reunió amb els comuns els seus vots per presidir la mesa del Parlament

Ciutadans i els comuns mantindran una reunió "demà o demà passat" per parlar de quines intencions té el grup liderat per Xavier Domènech sobre la configuració de la mesa del Parlament. Ho ha anunciat el president del partit taronja, Albert Rivera, que ha defensat la candidatura de José María Espejo-Saavedra com a president de la mesa de la cambra, després d'haver guanyat les eleccions del 21 de desembre. Al seu parer, això suposaria la "tornada al respecte de la democràcia", malgrat que ha admès que són els independentistes els que tenen a la mà formar govern.

Tot i les converses que mantindrà amb la formació de l'esquerra alternativa, en roda de premsa a la seu del partit a Madrid Rivera ha reconegut que obtenir el suport dels comuns és una "possibilitat remota", i ha recordat que els seus dirigents han assegurat que no donarien els seus vots a Ciutadans. A més, perquè aritmèticament sortissin els números, els vuit diputats dels comuns haurien de votar a favor d'Espejo-Saavedra i els diputats a l'exili o a la presó no haurien de poder votar. Amb relació a una hipotètica investidura d'Inés Arrimadas, ha remarcat que és necessari el suport dels comuns, i que també li sembla una "possibilitat remota" que els independentistes que no puguin recollir la seva acta de diputat no hi renunciïn per fer córrer la llista.

Preguntat per un escenari en què Carles Puigdemont sigui investit telemàticament i després posi els peus a Catalunya per demostrar que és detingut un president electe, Rivera ha subratllat que Puigdemont "viu a Matrix", en un "món paral·lel en què pensa que és president d'una república que no existeix". "No es pot governar per WhatsApp", ha assegurat el president de Cs, que ha recalcat que el "nacionalisme xoca amb el principi de la realitat". Rivera ha defensat la investidura d'algú que no estigui investigat per la justícia -"com Arrimadas"- i ha advertit que el seu partit estarà "atent" per controlar que el nou Govern "respecti l'Estatut, la Constitució i la majoria de catalans". "El separatisme és el principal repte que té Espanya", ha subratllat el president de Cs, que s'ha agafat a les paraules de Jean-Claude Juncker per avisar que el "nacionalisme és el principal verí d'Europa".

La d'aquest dilluns ha sigut la primera reunió de l'executiva nacional de Ciutadans, i la cúpula ha valorat els resultats de les eleccions del 21 de desembre i ha plantejat els principals reptes del nou any. Més enllà de la qüestió catalana, Rivera ha explicat que treballarà per una nova llei electoral, una nova llei per al Consell General del Poder Judicial que el "despolititzi" i per a la fiscalia, un ens que el líder de Cs ha denunciat que actua a mercè del govern espanyol i no de l'Estat. A més, Rivera ha assenyalat que el seu partit buscarà pactes per suprimir els indults a polítics, els aforaments i per fer una nova llei contra la corrupció. En aquest sentit, ha instat el PP a "no amagar-se" a l'hora de combatre-la.

Rivera ha recordat que el pacte d'investidura entre el PP i Cs per fer president Mariano Rajoy incloïa que no hi poguessin haver càrrecs públics investigats per corrupció, fet que condicionarà el suport als pressupostos. Rivera ha exigit la dimissió de la senadora Pilar Barreiro si Rajoy vol comptar amb els seus vots per tirar endavant els comptes.