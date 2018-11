EN DIRECTE: Iceta respon a Torra: "Els socialistes estem fent tant com vostès perquè tot acabi bé"

Si veus aquest contingut amb una aplicació en dispositiu mòbil, clica aquí per veure la retransmissió en directe

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha respost aquest dimecres a la intervenció que Quim Torra ha oferit a l'inici del ple del Parlament per denunciar la "repressió" de la justícia espanyola i anunciar que l'independentisme retirarà qualsevol mena de suport al govern espanyol. "Els socialistes estem fent tant com vostès perquè tot acabi bé", ha recalcat el primer secretari del PSC, reivindicant la posició del PSC en relació als presos: "Qui els parla els diu des de sempre que no veiem delicte de rebel·lió, que veiem desproporcionada la presó preventiva", ha insistit, recordant que ell mateix ha parlat en alguns moments de la possibilitat d'indultar els processats independentistes.

En aquest sentit, Iceta ha retret a Torra que digui que digui que el govern espanyol no ha fet "res" pels presos polítics: "Hi ha qui considera que el govern d'Espanya ha dit i ha fet massa", ha recordat en referència a PP i Cs. El líder del PSC ha considerat, en aquest sentit, "absolutament ridícul" que Torra pugi al faristol per "parlar en nom d'un poble oprimit". Així, el socialista ha expressat el seu "respecte" per l'opinió de Torra, però li ha demanat que no oblidi els gestos del seu partit

Arrimadas (Cs) a Torra: "Critiquen la justícia espanyola perquè no la poden controlar"

Ciutadans ha replicat amb contundència el discurs que el president de la Generalitat. "Ni una menció als morts d'ETA, ni una", ha afirmat la líder del partit taronja, Inés Arrimadas: "Aquí surt a defensar Otegi. Per això demana una compareixença? Per parlar d'Otegi i del Procés? Vostès critiquen molt la justícia espanyola perquè no la poden controlar", ha sentenciat.

Arrimadas ha acusat l'independentisme d'haver previst una "llei de transitorietat jurídica que deia que el president triaria a dit els membres del Suprem". "Surt aquí a queixar-se que el Govern espanyol no ha pogut pressionar suficientment la Fiscalia per canviar l'acusació, i amb això es treuen la careta, perquè és el que vostès farien", ha asseverat Arrimadas, que ha retret als partits sobiranistes haver "votat aquí qui ha entrat i sortit de la presó: Qui es creuen vostès?".

Tornant a la sentència d'Estrasburg favorable a Arnaldo Otegi i quatre dirigents de l'esquerra abertzale més (el tribunal va admetre que el judici que els va condemnar per terrorisme no va ser imparcial), Arrimadas n'ha rebaixat la importància: "Espanya va tenir l'any 2017 sis sentències contràries d'Estrasburg. Bèlgica en va tenir 13", ha recalcat, donant a entendre que la sentència europea no implica un qüestionament del sistema judicial espanyol en el seu conjunt. En el mateix sentit, la líder de Cs ha recordat a Torra que "ALDE ha expulsat el seu partit del grup".

En el mateix sentit, ha demanat al president que "concreti concreti l'amenaça: què significa que no acataran la sentència?". "Els seus, als què vostès estan escalfant al carrer, quan vulguin fer una manifestació, els comandos els passaran per sobre", ha recalcat, i ha demanat a Torra que surti a fer una rèplica, tot i que no està previst que ho faci. "Respongui", ha exigit.

El PP lamenta que Torra reivindiqui Otegi, "condemnat per segrestar i torturar"

Al seu torn, el portaveu del PP al Parlament, Alejandro Fernandez, ha lamentat que Torra "no desaprofita cap oportunitat per desprestigiar la qualitat de la democràcia d'Espanya". El conservador ha lamentat que el president de la Generalitat hagi reivindicat Arnaldo Otegi, "un home condemnat per segrestar i torturar", ha dit, i ha insistit: "En el pis de la seva immoralitat sempre hi ha un soterrani més". "Dimiteixi, senyor Torra. L'única via esgotada és la seva", ha sentenciat Fernández, contundent.

Els comuns reivindiquen els grans consensos

Els grans consensos en "drets polítics, socials i democràcia" són els que han de guiar, segons els comuns, l'acció del Govern. La primera oportunitat per començar-ne a parlar serà la cimera del proper 16 de novembre al Palau de la Generalitat. I la presidenta del grup de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, ha remarcat que la llibertat dels presos polítics i la retirada de les acusacions contra ells ha de ser un d'aquests "consensos del 80%", però també s'ha de focalitar en els "drets socials" que garantirien els pressupostos generals de l'Estat.

A la Generalitat li ha reclamat que canviï el rumb unilateralista que, "enlloc d'eixamplar, ha empetitit els consensos del 80%", i a la Moncloa, específicament al president espanyol, Pedro Sánchez, que "assumeixi el lideratge i faci tot el que està al seu abast per acabar amb la injustícia" de la presó pels líders independentistes i també les acusacions de la fiscalia i l'advocacia de l'estat.

Crítiques perquè Aragonès respongui en el lloc de Torra

La polèmica s'ha desfermat quan, en lloc de Torra, ha decidit respondre als grups en nom del Govern el vicepresident, Pere Aragonès. "En base a l'article 172.3 només pot respondre als grups el president", han reclamat insistentment els portaveus de Cs, PP i PSC. Assessorat pels lletrats, el president del Parlament, Roger Torrent, ha decidit variar el rumb del debat i ha preguntat a Quim Torra si volia ser ell qui respongués els grups. "No" li ha respost, fet pel qual ha decidit seguir el debat sense rèplica del president de la Generalitat. "Volem que consti que Torra s'ha negat a respondre els grups", ha apuntat el portaveu del PP Santi Rodíguez. "Quina vergonya", ha afegit la cap de l'oposició, Inés Arrimadas. "Pensava que vostè volia debatre amb l'oposició i ja he comprovat que no", li ha retret el primer secretari del PSC, Miquel Iceta. "Tindran temps de fer les preguntes durant la sessió de control", els ha replicat Torrent.

En el seu torn, Aragonès ha denunciat la "impunitat" de l'estat espanyol, que manté en presó preventiva els líders independentistes malgrat que, quan s'ha passat "la prova del cotó" en altres tribunals europeus, ningú ha compartit que sigui aplicable al delicte de rebel·lió. De fet, ha alertat que ja s'està "vulnerant el dret a la defensa" i que no es podrà garantir un judici just mentre els líders sobiranistes segueixin tancats a la presó. "Estaria bé que no esperéssim uns quants anys perquè el tribunal d'Estrasburg ens digui que no hi va haver un judici just", ha indicat Aragonès.

També ha tingut temps de criticar els càlculs del PSOE pel que fa als diners dels que podria disposar Catalunya en cas que s'aprovessin els pressupostos generals de l'Estat. A Iceta li ha recordat, per exemple, que els 2.200 milions que, segons el PSOE, arribarien a Catalunya si s'aproven els pressupostos de l'Estat són una "fal·làcia". Aragonès ha subratllat que la majoria de les qüestions que el PSOE sobre la taula es podrien aprovar encara que no hi haguessin pressupostos i ha negat que els 2.2000 milions fossin exclusius per a Catalunya. "Si fossin només per a Catalunya, els seus barons ja haguessin aixecat la mà queixant-se com fan sempre que se signa un acord bilateral".