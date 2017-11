Ponsatí diu que votar ha de servir per "plantar cara": "Si no, ens assimilaran"

La consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, ha assegurat en una entrevista publicada ahir a 'Vilaweb' que creu que el Govern ha "d'acceptar que el 27 d'octubre vam perdre. O ens vam retirar". "Vam fer una batalla l'1-O i la següent no la vam lliurar", considera, "pel motiu que sigui, perquè no volíem, perquè no podíem". Ponsatí creu que si, no obstant això, la ciutadania ha de "plantar cara" a la por "votant": "Si no som capaços de plantar cara, ens assimilaran", sentencia.

La consellera considera que "si el poble de Catalunya" "vota el que ha de votar", llavors caldria "restituir el govern", la presidència i les institucions. "La idea aquesta de Marta Rovira que hi hagi dos governs no s'entén", ha dit. "Una altra cosa és que arribem a la conclusió que, com que finalment s'han fet eleccions, hi hem participat, han estat netes i l'amnistia no arriba, doncs la legitimitat es transmet al següent president", valora, "però no té sentit tenir un govern congelat a Brussel·les, i anar fent la viu-viu a Barcelona havent investit un altre president".

Per a Ponsatí, "una Catalunya independent ens hem de treure del cap com a realitat immediata", però amb tot creu que s'ha de lluitar per "aturar la repressió" i "treure'ns la por". "La gent hi és. La República ha estat proclamada", insisteix. La consellera considera que no s'implementarà la República en el següent cicle electoral: "Dir que ho farem ara és un discurs buit. No la implementaràs mentre tinguis gent a judici al Tribunal Suprem i no recuperis plenament les institucions i la democràcia".

Sobre l'estratègia de defensa dels consellers empresonats, Ponsatí discrepa a l'entrevista d'"aquest afany tan català de posar-se d'acord, quan davant tens un monstre. L'única cosa que fa el monstre és aixafar-te". La consellera assegura que, quan va marxar a Brussel·les, pensava que potser ja no tornaria a Barcelona. Respecte al paper d'Europa en el conflicte, ha assegurat que els van oferir ajuda si no declaraven la independència: "Aquest afany de mediació -posterior a l'1-O- que va durar deu dies era tot postís".