Iglesias reclama a Sánchez asseure's a negociar amb el PDECat i ERC per tirar endavant els pressupostos

Podem ha traslladat aquest dissabte al carrer la pressió sobre ERC i PDECat perquè donin suport als pressupostos generals de l'Estat (PGE). En un acte a Nou Barris, el secretari general del partit lila, Pablo Iglesias, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han abanderat un discurs en què també hi ha hagut exigències per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui han demanat que "s'ho curri" per intentar atreure els partits independentistes. En aquest sentit, Iglesias ha avisat Sánchez que aprovar els comptes passa per "parlar i reconèixer tots els actors", en una crida a "arremangar-se" i negociar directament amb ERC i el PDECat.

El líder de la formació lila ha subratllat que el PSOE ha "comès errors i no ha estat a l'altura", i l'ha emplaçat a rectificar per poder aprovar els pressupostos. Una rectificació que hauria de passar, segons Iglesias, per reconèixer tots els actors polítics com a interlocutors i per "assumir que el que passa a Catalunya només tindrà una solució política i democràtica, mai amb repressió, pals i presons".

Iglesias ha admès que pot ser "immoral" parlar de pressupostos mentre hi ha presos polítics a Catalunya, però ha avisat l'independentisme que el que està en joc no són només uns comptes, sinó el futur de l'Estat. Segons el líder de la formació lila, si no s'aproven els pressupostos caldrà anar a eleccions, i aleshores només hi haurà dos escenaris: o que als "partits demòcrates" els surtin els números per poder tornar a fer un govern que eviti les polítiques de dretes i la situació sigui idèntica a l'actual (havent de negociar pressupostos i una sortida a la qüestió catalana), o que hi hagi un govern amb Ciutadans i Vox que consolidi les retallades, governi sotmès a la banca i torni a allunyar els presos de les seves famílies. Un govern que, ha dit, seria capaç "d'anar contra tothom, il·legalitzar partits i seguir empresonant independentistes, rapers o titellaires".

Per això, Iglesias ha demanat a ERC i PDECat no atrinxerar-se encara que estiguin convençuts de tenir raó. "Sé que tirar els pressupostos endavant no és la panacea, no resol el tema dels presos, però siguem intel·ligents: dialoguem, forcem el govern a seure en una taula de diàleg. No només ens estem jugant la justícia social per a qui ho necessita, sinó que ens estem jugant que l'Estat segueixi sent democràtic", ha opinat el líder de Podem.

En aquesta línia, el secretari general de Podem ha volgut enaltir "l'enorme altura moral que estan demostrant Jordi Cuixart i Jordi Sànchez", ja que, malgrat la seva situació, estan dient que no se'ls utilitzi com a moneda de canvi. "Algun dia, i tant de bo sigui aviat, la democràcia espanyola haurà d'homenatjar aquests demòcrates catalans encara que pensin diferent", ha remarcat.

Colau reclama "responsabilitat" a ERC i el PDECat

Abans, la primera a prendre la paraula havia sigut l'alcaldessa Ada Colau, que també ha reclamat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que no claudiqui i lluiti fins al final per aprovar els pressupostos. Per això, ha exigit que els socialistes "no tirin la tovallola" perquè hi ha en joc millorar la vida de moltes persones. "Igual que en la moció de censura vam lluitar fins al final, ara cal estar a l'altura i defensar els pressupostos fins a l'últim minut com farem nosaltres".

Colau ha fet una crida als partits que es van posar d'acord per fer fora Rajoy a mantenir ara la unitat per aprovar els comptes. "Ara hem de seguir. No només es tracta de fer fora el PP, sinó de fer fora els seves polítiques", ha dit.

Adreçant-se directament al PDECat i ERC, Colau ha subratllat que els comuns estaran al costat dels partits independentistes per denunciar la repressió i demanar l'alliberament dels presos polítics, però ha exigit als partits independentistes que també estiguin al costat de la gent aprovant els pressupostos impulsats pel govern del PSOE: "Interpel·lo a la responsabilitat de govern que tenen el PDECat i ERC. Ens tindran al seu costat per denunciar la repressió i demanar la llibertat dels presos, però també han d'estar ells al costat de la gent treballadora que porta molts anys patint retallades i no té cap culpa de les polítiques del PP".

La partida dels pressupostos, però, es juga en diversos taulers. Tot i que avui l'acte de Podem s'ha centrat en els comptes de l'Estat, en l'horitzó hi ha també la negociació dels pressupostos de la Generalitat –on seran JxCat i ERC qui requerirà dels vots dels comuns– i els de l'Ajuntament de Barcelona –on Colau busca avals entre les files independentistes per poder-los tirar endavant–. Només la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, s'ha referit als comptes catalans, i ho ha fet per avisar el president de la Generalitat, Quim Torra, que no donaran suport a uns pressupostos que no trenquin amb el "passat fosc" de les retallades.

La mateixa setmana, doncs, que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha oficialitzat des del Parlament la seva negativa que els partits independentistes donin suport als pressupostos de Pedro Sánchez, Podem, que des del primer moment ha volgut jugar el paper d'interlocució amb ERC i el PDECat –visita a Oriol Junqueras a la presó inclosa– per buscar un acord per als comptes, ha multiplicat la seva pressió per buscar un aval als pressupostos que, ara mateix, sembla impossible.