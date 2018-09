Colau inicia la reestructuració dels comuns amb Jéssica Albiach

L’adeu de Xavier Domènech -sobre la taula des de fa temps, però decidit i comunicat a Ada Colau, Pablo Iglesias i Irene Montero la setmana passada- obre una etapa d’incertesa, reflexió i negociació a l’espai de Catalunya en Comú - Podem que, inesperadament, veurà remogut el seu tauler més del que ja es preveia. No només cau la figura que representava la voluntat d’unir les forces de l’esquerra transformadora per construir un subjecte polític nou, sinó que queden vacants tres places importants. A l’espera que CatComú i Podem abordin el relleu al màxim càrrec orgànic, Colau ha agafat les regnes de la confluència i dimarts ja va comunicar a l’executiva dels comuns que Jéssica Albiach assumiria la presidència del grup al Parlament, tal com va avançar ahir el Nació Digital i va confirmar l’ARA.

L’alcaldessa de Barcelona fa escasses declaracions com a representant del moviment que dirigeix, però ahir va comparèixer públicament per parlar en nom de CatComú. Va aprofitar l’ocasió per negar friccions amb Domènech, mesos després del xoc per les primàries del juliol. Com a única coordinadora i encara sense càrrecs de direcció assignats, Colau va erigir-se com la representant autoritzada per donar explicacions del delicat moment que viu el partit. També per prendre decisions i fer un cop de volant. “Hem de repartir tasques. Qui assumeixi les funcions de coordinació no ha de ser la mateixa persona que ocupi el lloc [de Domènech] al Parlament”, va assegurar ahir en una entrevista a RAC1, abans de deixar caure el nom de Jéssica Albiach a Catalunya Ràdio i TV3 com una persona que “podrà assumir més responsabilitat” a la cambra catalana.

Fonts consultades per aquest diari apunten que la decisió es va voler prendre de manera “immediata” perquè el grup parlamentari pugui començar amb la màxima normalitat possible el nou curs polític. Falta decidir quina persona es quedarà amb l’acta de diputat de Domènech. Si la llista corre seria Lucas Ferro, membre del consell de coordinació de Podem Catalunya. Des del partit lila veuen amb naturalitat que hauria de ser així, però fonts de CatComú avisen que es tracta d’una plaça “en joc” subjecta a altres peces.

Entre aquestes, la parella de ball de Colau al capdavant del partit. Sorgirà fruit d’un debat i de negociació entre les diferents sensibilitats, que els pròxims dies pilotaran Marc Parés i Susanna Segovia, encarregats de portar la gestió més tècnica del partit fins a la reunió de l’executiva del 17 de setembre, en la qual s’hauria de votar la nova coordinació i el nucli dirigent. El repartiment de les principals funcions internes -organització, anàlisi i estratègia i comunicació- també pot condicionar la decisió sobre a qui correspon l’escó al Parlament. També vol resoldre aviat el seu forat Podem Catalunya, que dissabte reuneix el consell ciutadà per decidir si convoca primàries entre la militància i escull un nou secretari general, tal com marquen els estatuts. Fonts de la formació expliquen que no se’ls ha comunicat que Albiach assumeixi la presidència del grup parlamentari i abordaran també aquesta qüestió.

El rol d’Elisenda Alamany

En tot plegat, queda en l’aire el paper d’Elisenda Alamany, fins ara número 2 de Domènech a la cambra catalana però allunyada de la dinàmica orgànica per les discrepàncies durant el procés de primàries. Ahir Colau va avalar-ne la continuïtat com a portaveu -“Ho fa molt bé”, va recalcar-, però és una incògnita si les friccions mútues entre Alamany i els sectors que representen Iniciativa i Barcelona en Comú poden motivar alguna decisió. De fet, ahir va fer una misteriosa piulada dirigida a “tota la gent que parla tan bé del Xavi”. “Ell sempre ha estat aquest home dialogant, fins i tot quan el colpejàveu per terra, mar i aire”, va criticar.

Alamany i els seus afins representen el sector més frustrat pel pacte de Domènech amb l’entorn de Colau per acordar la llista oficialista amb què es van presentar a la direcció del partit, arran d’un xoc entre diferents ànimes. “El projecte s’ha acabat”, afirma un membre de la formació. També es va mostrar contundent l’integrant de l’executiva Sergi Amat, del corrent rupturista Desbordem: “Les dinàmiques caïnites, tòxiques i poc democràtiques no són fenòmens meteorològics, arrelen en pràctiques personals i col·lectives quotidianes”.