Colau proposa que els partits que van fer fora Rajoy aprovin els pressupostos de Barcelona, la Generalitat i l'Estat

Ada Colau proposa que les forces polítiques que van fer fora Mariano Rajoy de la Moncloa facilitin "un pacte global de mínims" per aprovar els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i l'Estat. L'alcaldessa de la capital catalana ha fet aquest anunci en roda de premsa des de les Jornades Municipalistes de Catalunya en Comú que tenen lloc al campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), i ha apostat per crear un "clima d'aprovació de pressupostos" amb el PDECat, ERC, el PSC i els comuns. "L'objectiu és prioritzar que es garanteixin els serveis públics", ha argumentat Colau.

Colau ha anunciat que vol engegar una ronda de contactes amb aquests partits l'endemà que el president i el vicepresident de la Generalitat, Quim Torra i Pere Aragonès, expressessin el seu compromís per la unitat del Govern "com a mínim fins les sentències" del Tribunal Suprem. Fins ara els comuns havien situat condicions a l'aprovació de pressupostos i en el debat de política general la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, va avisar que els comptes havien de ser "per a tot el 2019". Tanmateix, Colau ha fet aquesta crida i ha asseverat que les negociacions que tinguin els representants de CatComú en tots els nivells són "complementàries" a la proposta que ha posat aquest dissabte sobre la taula.

"Som conscients de la dificultat però fem aquesta proposta per responsabilitat", ha reconegut Colau, admetent que es fa complicat que tot l'independentisme s'avingui a aquest acord. Sobretot després que s'hagi incrementat un clima preelectoral tant a l'Estat com a la Generalitat que els comuns no desitgen. La voluntat prioritària de l'espai és reeditar l'alcaldia a Barcelona i intentar apaivagar la tensió entre Catalunya i l'Estat per la qüestió nacional. Evitant uns comicis estatals i autonòmics l'any vinent, evitaria també un context de polarització a les municipals que podrien perjudicar les aspiracions de Colau a Barcelona. En tot plegat, l'alcaldessa busca aprovar uns pressupostos a les portes de les eleccions municipals, per bé que aquesta circumstància pot fer que les forces d'oposició siguin més reticents.

Segons ha explicat Colau, aquesta proposta va en la línia de garantir que les institucions "funcionin" i, adreçada als independentistes, ha asseverat que "ningú ha de renunciar a res". Així, no ha volgut menystenir el context de judicialització i ha tornat a denunciar l'existència de presos polítics. Preguntada per si el seu plantejament és un tot o res en el sentit que cal aprovar els pressupostos en els tres nivells esmentats, Colau ha asseverat que no i que tampoc fa aquesta proposta en termes d'"ultimàtum". Precisament, sobre "l'ultimàtum" de Torra a Pedro Sánchez, l'alcaldessa ha expressat que va "en sentit contrari" del que volen els comuns.