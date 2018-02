Colau va retreure en privat al rei la seva "manca d'empatia" el 3-O: "Esperàvem un discurs més conciliador"

Ada Colau va retreure aquest diumenge a la nit a Felip VI la seva "manca d'empatia" el 3 d'octubre, quan va avalar la repressió de l'Estat a Catalunya per intentar evitar l'1-O, i li va dir: "Esperàvem un discurs més conciliador". Així ho ha explicat la mateixa alcaldessa de Barcelona en una entrevista a RAC1, on ha revelat els detalls de la seva conversa amb el monarca abans del sopar inaugural del Mobile World Congress (MWC) al Palau de la Música.

Colau ha admès que la trobada amb el rei no va ser "senzilla ni la més relaxada", però que "va anar bé". En la seva conversa abans del sopar, de fet, li va justificar la seva absència al besamans: "Li vaig dir que no és cap qüestió personal [...] i que soc conscient que el gest no és menor, però també que havia d'entendre que la situació és molt anòmala i que aquí hi ha gent molt dolguda".

I quina va ser la resposta del rei? "El rei va ser molt educat i em va dir que el seu paper era defensar la Constitució [...] Jo li vaig dir que ho entenia i que no esperava una altra cosa, però vaig insistir que això es pot fer de moltes maneres i que aquí hi ha el desencontre", ha afegit l'alcaldessa. Colau ha assegurat, en tot cas, que el d'aquest diumenge "era un sopar on s'hi havia de ser" malgrat la "situació d'anormalitat absoluta".

@elmonarac1 l'Alcaldessa va tenir una conversa molt interessant i positiva ahir amb EL Rei Felip VI. En vaig ser testimoni directe. Desitjo que ajudi a normalitzar la relació Institucional. — Enric Millo (@EnricMillo) 26 de febrero de 2018

Després que Colau hagi revelat la seva conversa amb el rei al sopar d'ahir al Palau de la Música, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha fet un tuit en què diu que "l'alcaldessa va tenir una conversa molt interessant i positiva" amb Felip VI. "En vaig ser testimoni directe. Desitjo que ajudi a normalitzar la relació institucional", afegeix al tuit.

El MWC se celebrarà l'any que ve a Barcelona

"Tots hem de cooperar institucionalment, més enllà de les opinions que tinguem, per fer que la ciutat funcioni, perquè l'economia funcioni", ha argumentat Colau, que ha recordat que l'Ajuntament té un paper important en l'organització del Mobile, un esdeveniment que, ha remarcat, es continuarà celebrant l'any que ve a Barcelona. "Ningú ho ha qüestionat", ha dit, i ha afegit: "Tampoc les institucions de l'Estat [...] ni en públic ni en privat".

Després de recordar que hi ha "un compromís signat en un conveni fins al 2023", ha assegurat que els responsables de la GMSA -l'associació que agrupa la indústria del mòbil i que impulsa el Mobile- "estan molt contents de com està anant tot". La Fundació Mobile World Capital ja s'havia expressat aquest diumenge en la mateixa línia.

Tot i això, el ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha considerat aquest dilluns que la plantada al besamans del rei per part d'Ada Colau i Roger Torrent no era oportuna tenint en compte la "situació tan delicada" del Mobile. "Francament no s'entén", ha remarcat sobre el gest de l'alcaldessa i el president del Parlament. Nadal ha assegurat que hi ha "risc" que el MWC deixi de celebrar-se a la capital catalana. "De risc n'hi ha, ara i des d'abans", ha dit, i ha afegit que el Procés està "creant un cert nerviosisme".

També el portaveu del PP al Parlament, Alejandro Fernández, ha dit que la plantada al rei "perjudica" un "esdeveniment de lideratge internacional que sembla que es volen carregar". "És una actitud infantil i de falta d'institucionalitat i de respecte a la gent que es guanya la vida en aquest sector", ha afirmat en declaracions a RNE.

En canvi, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha dit que no té prou paràmetres com per dir que està en risc la continuïtat del MWC, però ha deixat clar que la plantada de Colau i Torrent al rei "per descomptat no ajuda". "Arribar a un lloc i veure que no es rep bé ni al cap d'Estat, segur que no és bo, i és una actitud impròpia de qui ha d'imposar per davant de tot l'interès de la ciutat", ha afirmat en declaracions a la SER.

Iceta, de fet, ha lamentat el "postureig" de l'alcaldessa i el president del Parlament. "És una mica ridícul no anar a la recepció però després sopar amb ell", ha considera, i ha demanat que es preservin els papers institucionals i es pensi en tots els ciutadans. "Cal atendre les obligacions institucionals en benefici i representació de tots", ha dit.

Colau denuncia l'actitud "partidista" de la judicatura

Durant l'entrevista a Colau, l'alcaldessa ha aprofitat per dir que no va entendre que el president del TSJC i el fiscal superior, entre d'altres, marxessin del Col·legi d'Advocats de Barcelona en l'acte en què Torent va denunciar l'existència de presos polítics. "El president del Parlament és un càrrec electe escollit democràticament i té tot tel dret a expressar-se i a ser escoltat", ha afirmat. Colau ha denunciat així l'actitud "política i partidista" dels membres de la judicatura que van abandonar l'acte. "Puc entendre que no l'aplaudeixin o que s'expressin de manera crítica [...], però que s'aixequin i marxin sincerament no ho entenc", ha sentenciat.

Fernández (PP), per contra, ha dit que "Torrent parlava davant de gent de totes les ideologies. Es tractava de parlar de la tasca dels advocats i no dedicar-se a fer discursos polítics", ha criticat, advertint que "el separatisme ha de començar a veure que la Catalunya constitucionalista no té intenció d'aguantar més ofenses en aquest sentit".