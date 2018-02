Colau demana "fermesa" per denunciar la situació dels presos: "Això no va d'independència, sinó de drets humans"

Acte de suport a les famílies de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn i Oriol Junqueras a l'Ajuntament de Barcelona. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha reunit aquest matí amb les dones dels quatre presos que continuen tancats a Estremera i Soto del Real, Susanna Barreda, Txell Bonet, Laura Masvidal i Neus Bramona, per mostrar-los el suport del govern municipal i denunciar la situació. "Això no va d'independència, sinó de drets humans", ha resumit l'alcaldessa en la seva intervenció a la sala de cròniques del consistori barceloní.

A més de Colau i diversos membres dels grups municipals del PDECat, ERC, la CUP i el regidor no adscrit Gerard Ardanuy, també han participat en aquesta recepció representants d'entitats com l’ANC, Òmnium, UGT, CCOO, Justícia i Pau o la Taula del Tercer Sector. La presència de tots aquests actors ha estat agraïda pels familiars dels presos, tot i que Laura Masvidal -esposa de Joaquim Forn- ha lamentat que en l'acte no hi hagin participat els regidors del PSC a l'ajuntament de Barcelona.

Susanna Barreda, dona de Jordi Sànchez, ha denunciat l'actitud de l'estat espanyol i ha demanat: "O comencem a denunciar l'actitud d'opressió de l'Estat o patirem un retrocés important de la democràcia". Per la seva banda, la dona de Jordi Cuixart, Txell Bonet, ha agraït que l'ajuntament hagi aprovat una declaració per demanar l'acostament dels presos a presons catalanes, però ha admès que aquesta no és la millor mesura per les famílies, ja que els volen lliures. I ha exemplificat els quilòmetres que han de recórrer les famílies per veure els empresonats cada setmana: "El meu fill té 10 mesos i ha fet més de 24.000 quilòmetres per veure el seu pare". Bonet ha emplaçat a la ciutadania a continuar denunciant aquesta "injustícia" perquè es tracta d'una qüestió de "drets humans".

Precisament, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha volgut remarcar que són els "drets humans" i els "drets fonamentals" els que estan en joc a hores d'ara. Per això, ha explicat que, més enllà de les discrepàncies polítiques, és imprescindible defensar "amb fermesa els drets i les llibertats" i ha advertit: "Quan se'ns vulneren, això ens interpel·la a tots". En aquest sentit, Colau ha recordat que l'ajuntament de Barcelona ja va acordar una declaració per demanar l'acostament dels presos a presons catalanes: "Al marge de la ideologia de cadascú, és impossible no està d'acord a que es castiguin les families obligant-los cada setmana a fer milers de quilometres. És un fet d'absoluta crueltat i impossible de defensar i per això, ferm rebuig. Per això, demanem un front ampli i democràtic".

En l'acte també ha intervingut el regidor del grup Demòcrata, Xavier Trias, qui ha posat en valor aquest acte de suport a les famílies dels presos i ha volgut subratllar que és un acte que ha de servir "de denúncia i indignació, però també d'esperança". "Els volem fora ja", ha reclamat. Trias també ha retret als regidors socialistes que no s'hagin sumat a aquest acte: "Costa d'entendre que el PSC no s'hi sumi". El regidor demòcrata ha avisat que, davant la situació actual, potser la ciutadania "haurem de tornar a manifestar-nos cridant lliberta, amnistia i fins i tot estatut d'autonomia, perquè hem perdut l'autonomia".

Per la seva banda, el regidor d'ERC, Alfred Bosch, també s'ha sumat a la crítica de Trias pel fet que el PSC no hagi participat en aquest acte: "Sé que hi ha companys socialistes que tenen una relació emotiva amb alguns presos i sé que humanament hi estan en contra". En aquest sentit, ha reclamat posar per davant "l'ètica i la relació humana" per denunciar aquesta situació.

La regidora de la CUP al consistori barceloní, María José Lecha, ha volgut posar en evidència que la situació dels presos és una prova de "la pseudodemocràcia que prega l'estat espanyol". Així, ha explicat que des de l'1 d'octubre, l'Estat "s'ha tret la careta" i ha mostrat el seu "rostre demofòbic que reprimeix i treu sobirania als pobles". Així, Lecha ha ressaltat que Catalunya continuarà "dempeus" per lluitar contra la "transició franquista" que viu l'estat espanyol.