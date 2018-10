Collboni veu "símptomes" del populisme de Bolsonaro en la creació de la Crida

El cap de files i candidat del PSC per Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat aquest dilluns la preocupació del seu partit per la victòria al Brasil del militar ultra Jair Bolsonaro i les seves "idees radicals, excloents i contràries al progrés". El dirigent socialista ha assegurat que els "populismes", que també "estan escombrant tot Europa", posen en "risc" les societats occidentals, i ha afegit: "També n'hi ha expressions a Catalunya, com hem pogut veure aquest cap de setmana amb la constitució de la Crida".

Preguntat per si veia la nova formació de l'independentisme com a resultat del mateix moviment que ha portat Bolsonaro al poder, ha negat que hagi volgut fer una "analogia", però ha afirmat: "És evident que hi ha símptomes molt similars en una bona part del moviment independentista en relació als populismes". Quins? "L'independentisme ha volgut oferir una alternativa política que suposava aixecar una frontera amb l'Aragó i València dient que tot se solucionaria així", ha dit.

Segons el seu parer, la Crida només vol allargar el "gran engany i mentida" del Procés, i ha lamentat el naixement de la nova plataforma quan s'ha demostrat que "la via Puigdemont és una via morta, que la via unilateral ha fracassat i que no ha portat res de bo per al catalanisme polític ni la democràcia ni les institucions" de Catalunya. "Intentar reeditar o allargar una via morta no té cap sentit", ha insistit, i ho ha aprofitat per fer una crida a obrir la via del "diàleg" que ofereix el govern de Pedro Sánchez.

La referència a Bolsonaro per carregar contra l'independentisme no és la primera comparació internacional de Collboni en aquest sentit. El candidat per Barcelona va encendre la polèmica el juliol del 2017 amb la seva reacció als canvis que va impulsar Carles Puigdemont en el seu Govern per esvair els dubtes sobre l'1-O. "Hem passat de tenir un Govern d'independentistes a tenir un Govern d'aiatol·làs que han de tenir fe i fins i tot immolar-se", va afirmar.