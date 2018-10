EN DIRECTE. En marxa l'acte de fundació de la Crida impulsada per Puigdemont

La Crida Nacional per la República engega aquest dissabte amb l'acte de fundació al Pavelló del Congost de Manresa. Unes sis mil persones s'han aplegat per assistir al tret de sortida de la nova formació que impulsen l'expresident Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, i el president, Quim Torra. Sota el crit de "llibertat presos polítics" i "unitat" ha començat l'esdeveniment que comptarà amb paraules dels seus tres ideòlegs.

Al llarg de la jornada, s'hi presentaran les ponències política i organitzativa del nou moviment, que recullen l'estratègia per assolir la "república". Fins a 9.000 persones s'han fet "fundadores" del moviment per poder debatre a partir d'ara fins el gener aquestes ponències -segons els organitzadors-. En total, però, són 51.000 persones que han mostrat la simpatia a la Crida apuntant-se a través d'una pàgina web -afirmen les mateixes fonts-.

L'objectiu de la Crida és aglutinar tot l'independentisme, malgrat que ERC i la CUP ja han rebutjat aplegar-s'hi. Tanmateix, sí que hi ha donat suport l'alcalde de Montblanc dels republicans, Josep Andreu, que estava a primera fila de l'acte, al costat del portaveu de JxCat, Albert Batet. El PDECat, per la seva banda, va animar la seva militància a adherir-s'hi però dins la direcció hi ha reticències davant la possibilitat que la Crida esdevingui un partit polític. Tal com va publicar l'ARA, els impulsors es decanten per aquesta opció perquè és la manera -afirmen- de concórrer a les eleccions. En l'esdeveniment hi és present la vicepresidenta, Míriam Nogueras; la diputada Lourdes Ciuró o l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias. No hi ha assistit, però, el president del partit, David Bonvehí, que ja va dir que la direcció de la formació no s'implicaria en la fundació.

L'esdeveniment ha començat amb una intervenció de benvinguda de Puigdemont, que ha estat rebut amb crits de president.

Suport de gent de diferent procedència

Seguidament l'han seguit l'economista Xavier Sala Martín i el politòleg Ramon Cotarelo, una manera d'expressar la "diversitat ideològica" que vol aplegar la Crida: el primer reconegut defensor de les idees liberals i, el segon, enquadrat a les esquerres.

540x306 Xavier Sala Martín i Ramon Cotarelo, que aixeca un cartell de 'Llibertat', durant la seva internvenció en l’acte de fundació de la Crida a Manresa / ARA Xavier Sala Martín i Ramon Cotarelo, que aixeca un cartell de 'Llibertat', durant la seva internvenció en l’acte de fundació de la Crida a Manresa / ARA

Tot seguit, han anat passant per l'escenari persones que han donat suport a la Crida. Entre ells han destacat els fills dels presos de JxCat: Oriol Sànchez, Laura Turull i Beta Forn. "M'he fet de la Crida perquè els presos no han defallit i perquè hem de continuar". També hi han donat suport l'alcalde de Montblanc, d'ERC, Pep Andreu o l'exdiputada també d'ERC Àngels Cabasés, que han animat a la "unitat" i a forjar candidatures unitàries a les propers eleccions europees. L'exsocialista Marina Geli ha intervingut, per la seva banda, per donar suport al moviment, juntament amb Santiago Vilanova que ha reivindicat els "valors ecologistes" de la Crida.