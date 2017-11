La comissió de mediació del Col·legi d'Advocats de Barcelona va intentar pressionar el Govern perquè convoqués eleccions

La degana del Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), Maria Eugènia Gay, ha admès aquest matí que la Comissió independent per al Diàleg, la Conciliació i la Mediació creada i liderada per l'ICAB va pressionar el govern de Carles Puigdemont perquè convoqués unes eleccions i no adoptés "cap mesura unilateral" com la proclamació de la República. Ha explicat que van "pressionar" amb trucades i reunions perquè no hi hagués cap mena de decisió unilateral per part de cap dels dos governs.

"La idea era que no hi hagués aquesta decisió unilateral per part del govern català i que tampoc no hi hagués l'aplicació del 155 per part del govern central", ha dit Gay, que ha insistit que també van avisar el govern espanyol dels riscos que comportava posar-lo en marxa. L'activitat de la comissió, que ha aplegat més de 150 entitats, continuarà. L'ICAB té la intenció d'impulsar un debat sobre la Constitució, amb alguns dels experts que la van redactar, entre d'altres, passat el 21-D.

La degana del Col·legi d'Advocats també ha dit que en els contactes que va mantenir amb el govern espanyol i els partits del Congrés no els van transmetre en cap moment la voluntat d'exercir la violència per respondre les accions polítiques dels independentistes. Ha assegurat que "de cap manera" el govern espanyol els va transmetre aquestes amenaces d'ús de la violència i que de fet l'executiu tenia "interès" a solucionar la situació.

"Mai se'ns va expressar res en aquest sentit; al contrari, ens van expressar el greu que els sabien els fets de l'1 d'octubre", ha dit Gay. I ha afegit: "Vam percebre la voluntat absoluta per part de tothom d'intentar arribar a una entesa i obrir ponts de diàleg". També ha afirmat que era molt clar que si el Govern feia una "aturada de màquines" el govern espanyol renunciaria al 155. Aquest compromís mai no el van arribar a tenir per escrit "o de manera expressa com a tal", ha admès, però ha assegurat que era "notori".

Gay ha fet aquestes declaracions en un esmorzar de premsa on ha detallat els objectius acomplerts durant els 100 primers dies del seu mandat al capdavant del Col·legi. Un, la funció social de l'entitat, s'ha vehiculat a través d'aquesta Comissió per al Diàleg, la Conciliació i la Mediació. Però també ha citat la rebaixa del preu de la pòlissa de responsabilitat civil per als advocats i de les quotes per als advocats novells i veterans; del foment de la participació amb seccions, comissions i grups de treball nous; de l'aplicació del codi ètic; de millores en la transparència de la junta de l'ICAB, i de la revisió i l'avaluació de l'organització de l'entitat.