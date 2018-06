Comín demana a ERC que sigui "conseqüent" i es comprometi amb el Consell de la República, el procés constituent i la restitució

El diputat i exconseller de Sanitat a l'exili, Toni Comín, ha demanat en una entrevista publicada aquest dimarts a 'Vilaweb' "compromís" a ERC amb "el Consell de la República, el procés constituent i la restitució": "ERC va empènyer més que ningú per fer la declaració d’independència i ara ha de ser conseqüent", assegura.

En el mateix sentit, Comín ha rebutjat que el partit se centri a "ampliar la base". "No és cap clau màgica que obrirà la porta de la independència, no n’hi haurà prou amb ser més", insisteix: "Hem d’estar disposats a fer més".

Tres actituds en l'independentisme

En l'entrevista, Comín parla de tres actituds en l'independentisme. La primera: "La de la gent que al mes d'octubre deia que la DUI era massa arriscada [...] i havíem de fer eleccions" i "ara diuen això mateix: no som prou i hem d'eixamplar la base". Aquesta posició, tot i que no és la de l'exconseller, Comín la considera "coherent i legítima". Una segona posició seria: "La dels que, tot i ser conscients dels riscos polítics i personals que implicava el mes d’octubre, vam dir: «Anem endavant. Fem la declaració d’independència. Assumim el mandat de l’1-O » i mig any després exigim ser conseqüents amb aquella declaració, per una raó política i per una raó moral". Finalment, Comín parla dels que "van empènyer com ningú a favor de la declaració el 25, 26 el 27 d’octubre, gent que deia «declaració, declaració, declaració »", i al cap d'uns mesos "ara té el relat que no som prou per fer la independència". "Crec que hauríem de demanar-los una certa reflexió", insisteix Comín: "Si no som prou gent per fer la independència al mes de març, tampoc ho érem al mes d’octubre. Per què van exigir, doncs, la declaració fos com fos i es van negar en rodó a fer eleccions, si pensaven que no érem prou gent?"

Amb tot, Comín considera que "la solució realment estable a tot aquest llarg conflicte –que fa més de cent anys que dura– és un referèndum pactat", però "al mateix temps aquest país no es pot estar quiet si el referèndum pactat no arriba". "Continuarem disposats a aquest pacte, però, si no podem, també continuarem avançant per fer efectiu el mandat del primer d’octubre", sentencia.