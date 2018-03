La fiscalia belga diu que Comín, Serret i Puig s'hi presentaran voluntàriament i descarta detenir-los

La Fiscalia de Brussel·les ha anunciat aquest dilluns que els advocats de Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig s’hi han posat en contacte per traslladar que estan a disposició de la justícia belga. “Per aquest motiu, i com que no hi ha risc de fuga”, la policia belga no els buscarà "activament", ha explicat la fiscalia en un comunicat. Per tant, tal com va passar amb l'última euroordre, no seran detinguts.

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va reactivar divendres l'euroordre contra els tres consellers, que es trobaven en territori belga, i contra Carles Puigdemont, que era a Finlàndia i va ser detingut diumenge a Alemanya quan tornava en cotxe cap a Bèlgica. La justícia belga haurà de decidir sobre la petició d'extradició per a Comín, Serret i Puig, mentre que l'alemanya decidirà sobre la de Puigdemont.

La Fiscalia de Brussel·les apunta que els tres consellers encara no s'han presentat davant del jutge però que ho podrien fer "pròximament". També explica que ha demanat informació "complementària" a Llarena. La justícia belga també puntualitza que la nova euroordre suposa un nou procediment judicial i no una continuació de l'anterior.