Compromís es planta davant “l’arrogància” de Sánchez

Cansats de ser uns socis “lleials” però que no reben res a canvi, Compromís ha decidit no donar suport a les mesures del govern espanyol si no inclouen les seves reivindicacions. Acusen l’executiu de Pedro Sánchez de “displicent i arrogant”, en paraules de la seva líder, Mónica Oltra, i envegen l’èxit negociador del PNB. En el futur refermaran l’exigència d’una reforma del sistema de finançament amb què convèncer els valencians que disposar d’un partit propi al Congrés de Diputats és útil.

El canvi en l’estratègia de la coalició es va començar a gestar dos dies després de l’aprovació de la quarta pròrroga de l’estat d’alarma, una mesura a la qual Compromís va fer costat. En concret, el divendres 8 de maig, quan 14 dels 24 departaments sanitaris del País Valencià van quedar fora de la fase 1 del pla de desescalada, mentre que les tres províncies basques, amb més incidència de la pandèmia, abandonaven la fase 0.

Aquell cap de setmana va ser el més convuls políticament dels últims mesos al País Valencià, especialment entre les files del PSPV i Compromís. Els primers percebien que en poques hores havien perdut la credibilitat guanyada durant la difícil gestió de la crisi sanitària. A aquest sentiment hi sumaven el de ser ignorats pels seus companys de partit a Madrid. En el cas de Compromís, es consideraven menyspreats per un govern espanyol a qui havien concedit auxili parlamentari repetidament.

Un cap de setmana intens

Dissabte i diumenge els diaris i les xarxes socials del País Valencià es van omplir d’anàlisis i comentaris que comparaven la capacitat negociadora del PNB (6 diputats) i la minsa de Compromís (1). No van ser pocs els que van posar en dubte la rendibilitat de disposar d’una formació autòctona a la cambra baixa.

A partir del dilluns 11 maig, la crisi entre el PSPV i el govern espanyol es va començar a resoldre, una entesa que es va segellar el divendres 15, quan el ministeri de Sanitat va anunciar que els 14 departaments sanitaris en fase 0 del País Valencià passaven a la fase 1. Per contra, a Compromís, el malestar, lluny d’esvair-se, s’havia multiplicat després que la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, relativitzés l’impacte de l’infrafinançament del País Valencià i reclamés al diputat de la coalició, Joan Baldoví, que no s’inventés “problemes que no existeixen”.

Les paraules de Montero van inflamar definitivament els ànims dels dirigents de Compromís, que l’endemà van comunicar que no donarien suport a l’executiu de Pedro Sánchez “en les pròximes votacions” mentre aquest no es comprometi a repartir el fons autonòmic contra el coronavirus en funció de la població de cada territori. Una amenaça que, finalment, aquest dimecres la coalició va complir. Ara els valencianistes confien que el govern espanyol sí que estigui disposat a negociar i, sobretot, a cedir.