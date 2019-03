Concedeixen a Oriol Pujol el tercer grau perquè només hagi d'anar a dormir a la presó

L'exdiputat Oriol Pujol, que va acceptar a dos anys i tres mesos de presó pel cas ITV, podrà accedir al tercer grau penitenciari i anar a dormir a la presó únicament. Pujol va ingressar el passat 17 de gener al centre penitenciari de Brians 2 per complir la condemna. Ara la Junta de Tractament de la presó li ha concedit el tercer grau, que haurà de validar una altra instància superior.

Pujol fa 57 dies que és a la presó en règim tancat. Quan li validin el tercer grau, haurà d'ingressar en un altre centre penitenciari de règim obert. Hi haurà de passar un mínim de vuit hores al dia, per dormir, però podrà sortir al matí per fer cursos i treballs de reinserció. També podrà passar els caps de setmana amb la família.

Pujol va admetre que va cobrar comissions d'empresaris a canvi d'afavorir-los amb la seva influència en les concessions d'estacions d'inspecció tècnica de vehicles (ITV), en un pacte de conformitat amb la Fiscalia que van acceptar la resta d'acusacions. La seva defensa -exercida pel penalista Xavier Melero- va demanar substituir la condemna per treballs en benefici de la comunitat, però finalment es va ordenar el seu ingrés a la presó.