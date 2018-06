El Congrés rebutja amb els vots del PSOE la moció per un diàleg amb Catalunya "sense condicions"

El ple del Congrés de Diputats ha rebutjat aquest dimarts amb els vots del PP, Cs i el Grup Socialista una moció d’ERC que instava el govern espanyol a “establir un diàleg bilateral amb el govern de la Generalitat sense condicions ni renúncies, amb l’objectiu d’assolir una resolució democràtica al conflicte existent entre el Regne d’Espanya i Catalunya”.

El text, que a més d’ERC ha obtingut el suport de Podem, el PDECat, el PNB i Bildu, ha topat amb la negativa dels socialistes, que han presentat un text alternatiu que substituïa el terme “diàleg bilateral” per “diàleg directe”, i també canviava l’expressió “sense condicions ni renúncies” per “obert”, però que el situava, en tot cas, a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat.

En aquest sentit, la proposta del Grup Socialista apuntava que “a tal efecte es reactivarà la Comissió Bilateral Generalitat-Estat com a marc general i permanent de relació entre el govern de la Generalitat i el govern d’Espanya per abordar els conflictes pendents i assolir les oportunes solucions acordades i democràtiques”.

El portaveu d’ERC al Congrés, Joan Tardà, ha rebutjat la contraproposta del PSOE i ha recordat a la cambra que una gran majoria de ciutadans a Catalunya demanen un “diàleg sincer, fructífer, sense eufemismes, sense condicions i sense renúncies per parlar de tot, perquè si no es pot parlar de tot no serà una solució en els pròxims temps”. En declaracions als mitjans, ha considerat que "és un error majúscul".

El diputat de Catalunya en Comú - Podem Joan Mena ha demanat “una agenda valenta per construir el diàleg” després del “fracàs” del PP i de Cs a Catalunya. “Pedro Sánchez pot comptar amb nosaltres per ser el seu soci principal de govern”, ha afirmat abans de recordar que és hora de passar “del conflicte territorial a la solució plurinacional”.

El diputat del PSC José Zaragoza s’ha queixat que ERC s’hagi negat a negociar l’esmena de substitució que li havia plantejat el Grup Socialista “tenint en compte que hi ha una reunió” prevista entre els presidents espanyol i català que caldrà afrontar sense fer cas dels “xantatges dels extremistes”.

El diputat del PDECat Ferran Bel ha qualificat de “trist” que el Congrés hagi tingut dificultats per aprovar una resolució sobre el “diàleg” i ha retret als grups majoritaris de la cambra que tinguin “por” de dialogar “amb els que pensen diferent”.

La iniciativa ha rebut dures crítiques de Cs. El portaveu de la formació, Juan Carlos Girauta, ha acusat els republicans de viure en un “país imaginari” i ha advertit: “El número del català que ve aquí [al Congrés] a fer negocis polítics s’ha acabat”. Girauta ha aprofitat el tram final del seu discurs per qualificar de “racista” el president de la Generalitat, Joaquim Torra, i per acusar ERC de no voler realment dialogar, sinó imposar-se.

L’exministre de l’Interior i diputat del PP Jorge Fernández Díaz ha afirmat que “la unitat d’Espanya és innegociable”. “Més val que sapiguem on estem cadascú”, ha advertit. “Nosaltres estem amb el fonament de la Constitució que diu que radica en la indissoluble unitat de la nació espanyola”, ha dit abans de demanar a ERC que els independentistes “dialoguin entre ells”.

El Congrés també ha rebutjat una iniciativa del PP per censurar les manifestacions de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, sobre la necessitat de recuperar articles de l’Estatut del 2006 suspesos pel Tribunal Constitucional. En la seva defensa de la moció, la diputada del PP Alícia Sánchez-Camacho ha acusat el govern espanyol de fer cessions davant els independentistes a canvi del seu suport a la moció de censura que va destronar Mariano Rajoy.