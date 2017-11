El Congrés rebutjarà instar Rajoy a aixecar ja el 155

El Congrés dirà 'no' a una moció del PDECat que vol instar el govern a derogar els decrets que han permès la implementació de l'article 155 a Catalunya. La proposta no comptarà amb el suport del PP, de Ciutadans ni tampoc del PSOE, els partits que es van posar d'acord per intervenir l'autonomia catalana. La intenció del PDECat era arrencar una divisió dins del grup socialista i que els diputats del PSC no votessin en contra de la seva iniciativa, tenint en compte que l'únic senador del PSC, l'expresident José Montilla, va decidir no participar en la votació.

Precisament ha sigut això el que el portaveu del PDECat a la cambra baixa, Carles Campuzano, ha demanat als diputats socialistes: "Montilla va tenir la dignitat d'absentar-se de la votació; ens agradaria que tinguessin la dignitat de desmarcar-se'n", ha considerat Campuzano en declaracions als mitjans aquest dimarts. A més, el representant del PDECat ha qualificat de "poc seriós" que Miquel Iceta aspiri a la presidència de la Generalitat i el seu partit no s'oposi al 155.

A banda d'aixecar la intervenció de l'autogovern, la moció també insta Mariano Rajoy a "abordar les reformes estructurals necessàries per garantir la independència judicial", una proposta que no ha agradat gens a la portaveu parlamentària del PSOE, Margarita Robles, que l'ha criticat perquè "qüestiona la independència del poder judicial a Espanya". "Ens sembla molt greu, perquè el poder judicial a Espanya és absolutament independent", ha apuntat. Sobre l'aplicació del 155, Robles ha subratllat que "l'únic responsable" és Carles Puigdemont, de manera que "en cap cas" el PSOE pot donar suport a la iniciativa.