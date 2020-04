El Consell de Garanties avala els nous impostos de la llei d'acompanyament però veu inconstitucionals dos articles

Després de validar la setmana passada els pressupostos de la Generalitat, el Consell de Garanties Estatutàries ha fet públic aquest divendres el dictamen sobre la llei d'acompanyament dels pressupostos. Una resolució que avala els nous impostos i modificacions fiscals pactades entre el Govern i els comuns -només aconsella acotar millor la bonificació de part de l'Impost de Successions-, però que qüestiona un altre dels pactes a què havien arribat l'executiu català i Catalunya en Comú: segons l'ens consultiu, el canvi legal que promovia la llei d'acompanyament per legitimar que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat es personessin com a acusació popular en causes judicials és inconstitucional.

El Consell de Garanties sí avala el canvi legal que permet que el Govern assumeixi la defensa del personal de la Generalitat que estigui investigat per delictes contra l'administració pública. D'aquesta manera, l'executiu s'assegura poder defensar els processats de les causes derivades del referèndum de l'1 d'octubre del 2017.