El Consell General del Poder Judicial rep un premi a la transparència i a la lluita contra la corrupció

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha rebut aquest dimecres el II Premi a la Transparència, Integritat i Lluita contra la Corrupció, que entrega el Consell General de l'Advocacia Espanyola i l'organització Transparència Internacional (TI). El jurat ha premiat el Grup de Transparència integrat al CGPJ i dirigit per la vocal Mar Cabrejas. Jesús Lizcano, president de TI Espanya, ha reconegut que la "situació a Espanya és manifestament millorable tant en transparència com en lluita contra la corrupció". En la seva intervenció durant l'entrega del guardó, ha destacat la important desafecció actual dels ciutadans respecte a la classe política, per la seva insuficient fermesa en la lluita contra la corrupció. Tanmateix, ha puntualitzat que "s'està consolidant el front comú contra la corrupció de jutges i magistrats, cossos de seguretat, mitjans de comunicació i societat civil".

El president del CGPJ, Carlos Lesmes, ha sigut l'encarregat de rebre el premi i ha admès que avui "tremola la confiança dels ciutadans en els poders públics". Per això, Lesmes ha apuntat que la transparència és "font directa de legitimitat i confiança per als ciutadans en les seves institucions".

Durant el lliurament del premi, la presidenta de l'Advocacia Espanyola, Victoria Ortega, ha destacat que l'accés a la informació pública "permet a la ciutadania el ple exercici d'altres drets com la justícia, la igualtat o l'educació, i fa possible el control de la gestió pública alhora que prevé la corrupció". Ortega ha insistit en la necessitat d'"exigir i obtenir informació de qualitat que contribueixi a millorar el funcionament de les institucions públiques".