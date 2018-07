Corinna va explicar a Villarejo que Joan Carles I la va fer servir com a testaferro per amagar patrimoni a l'estranger

L'empresària i amiga del rei emèrit Joan Carles I, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, va explicar al comissari José Manuel Villarejo, en una reunió celebrada a Londres el 2015, que el monarca la va fer servir com a testaferro per amagar patrimoni i propietats a l'estranger. Segons la gravació de la trobada, a la qual ha tingut accés 'El Español', Corinna explicava que la motivació de Joan Carles I havia sigut no de caràcter personal, sinó fiscal: "No ho ha fet perquè m'estimi molt, sinó perquè visc a Mònaco".

La cita amb el comissari Villarejo, avui en presó preventiva per delictes d'organització criminal, frau i blanqueig de capitals en el marc de l'anomenada operació Tàndem, la va propiciar l'empresari Juan Villalonga, que va assistir a la reunió com a amic personal de tots dos. Durant la conversa, Corinna explica que està vivint "un malson enorme" perquè el rei Joan Carles I hauria col·locat part del seu patrimoni a nom seu. Concretament, propietats al Marroc i altres llocs que el monarca li estaria reclamant.

La seva relació va sortir a la llum arran de l'accident del Joan Carles I a Botswana, l'abril del 2012, quan era de cacera. Llavors es va saber que hi havia anat amb ella. En la trobada amb Villarejo, Corinna explica que han posat al seu nom "dues o tres coses", i estan posant "molta pressió". Per exemple, enviar-li diners o donar-li coses... "Això és blanqueig". Així, Corinna insisteix que el llavors rei, a través de l'advocat Dante Canonica, creava "estructures" opaques i posava propietats al seu nom que després li reclamava.

Corinna insisteix, en la conversa, que ella era aliena a la decisió de posar les propietats a nom seu: "Si t'aixeques al matí i algú et diu «Tu tens un terreny al Marroc» i llavors et diu «Dona-me'l», et quedes així". "M'està posant una pressió extrema perquè li torni les coses, però si ho faig vulnero la llei... i puc anar a la presó", sentencia.