Corominas s'acomiada de l'activitat política amb un record per als presos polítics: "Haurien de ser a casa"

El diputat de JxSí i membre de la mesa Lluís Corominas ha anunciat que "deixa l'activitat política de primera línia". Després de 14 anys al Parlament, els últims dels quals a la mesa i després com a president del grup parlamentari de Junts pel Sí en substitució de Jordi Turull, Corominas no formarà part de les llistes del 21-D. En la roda de premsa de comiat, ha tingut un record especial per als presos polítics, i en especial per als consellers Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull, amb qui manté una relació estreta des de fa anys perquè comparteixen partit. "Cada dia quan em llevo penso en ells. No és just. Desitjo que surtin aviat de la presó, perquè haurien de ser a casa", ha afirmat.

"Crec que ja s'ha complert el període i crec que hi ha d'haver noves persones que representin el Vallès Occidental", ha assegurat. Segons ha dit, la decisió de plegar no l'ha pres "les últimes setmanes o dies per la causa oberta al Tribunal Suprem per rebel·lió", sinó que és una "decisió meditada" des de fa dos anys. Corominas ha agraït que el PDECat li hagi ofert anar a les llistes, però ha explicat que el 2015 ja va comunicar a l'assemblea comarcal que no repetiria.

Sobre la seva nova feina, Corominas ha dit que "no estarà lligada a la política ni a la representació política. Jo soc advocat, i m'ho he passat molt bé fent tasques legislatives amb lleis que a molts els semblaven avorrides". "Ja veurem si torno a l'exercici lliure o accepto alguna de les propostes que tinc, però segur que no serà res lligat directament a la representació política", ha dit.