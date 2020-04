Sánchez proposa als partits la creació la setmana que ve d'una "mesa per a la reconstrucció" d'Espanya

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha començat aquest dijous la ronda de contactes amb els diferents partits per a intentar traçar el que va batejar fa dues setmanes com la reedició dels Pactes de la Moncloa del 1977 i que després dels recels de bona part de l'oposició que va donar-li suport en la investidura ha rebatejat com un "gran pacte de país". Les cites, bilaterals, han començat amb una plantada destacada: la del líder de l'oposició, Pablo Casado, que s'ha negat a connectar-se per videoconferència amb Sánchez i que ha remès la cita per a principis de la setmana que ve. Els populars s'oposen de ple a un gran pacte d'estat i, com a molt, s'avindran a pactes concrets en seu parlamentària.

Després de dues setmanes sense concretar què significava un "gran acord" de país, fonts de la Moncloa assenyalen aquest dijous que Sánchez finalment està fent una proposta concreta -tot i que de moment encara sense contingut-. El president espanyol està traslladant a cadascun dels partits amb qui es reuneix avui -primer amb el portaveu d'Unides Podem, Pablo Echenique; així com també amb la de JxCat al Congrés, Laura Borràs; el líder de Més País, Íñigo Errejón; i el portaveu del PNB, Aitor Esteban- la intenció de posar en marxa a partir de la setmana el que ha anomenat una Mesa per a la Reconstrucció Social i Econòmica d'Espanya. La ronda de contactes, segons les mateixes fonts, ha de servir per conèixer la disponibilitat dels grups a participar-hi.

En la taula seuria un representant de totes les parts i ja no es tractaria de trobades bilaterals com les que ha establert aquesta setmana. Sánchez va anunciar dijous de la setmana passada al Congrés, durant el debat de pròrroga per segon cop de l'estat d'alarma, la intenció de reunir-se amb tots els líders parlamentaris, del major al menor. Però fins dimarts la Moncloa no va concretar com serien les trobades. La ministra portaveu, María Jesus Montero, va assegurar que dijous Sánchez es reuniria amb Casado, però el líder popular, ofès per assabentar-se'n per la premsa, ha decidit donar allargs a la cita.

Reunió amb ERC i JxCat

Tant ERC com Junts per Catalunya, en canvi, tot i rebutjar la reedició d'uns Pactes de la Moncloa, sí que s'han avingut a assistir a la cita més per responsabilitat davant de la crisi sanitària i econòmica que per intentar trobar un gran acord que, al seu parer, si inclou els populars només podrà portar a una major recentralització de competències. Tot i que inicialment la Moncloa va considerar que els partits independentistes no voldrien sumar-se a uns nous Pactes de la Moncloa, els últims dies ha fet un esforç per intentar sumar-los després de la negativa tant del PP i Vox, a les antípodes del govern espanyol en plena pandèmia.