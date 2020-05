EN DIRECTE | Sánchez: "Ningú pot tirar per la borda el que hem fet entre tots"

Tot i haver intentat fins l'últim moment no haver de repetir l'escenari de fa dues setmanes, Pedro Sánchez s'enfronta aquest dimecres a la pròrroga de l'estat d'alarma més incerta. Només té amarrat el sí de Ciutadans, així com de partits de només un diputat com Terol Existeix, el PCR o Coalició Canària, mentre que el PNB -clau per tirar endavant la votació- encara no ha aclarit el sentit del seu vot, tampoc EH Bildu, Més País, el BNG i ERC que, després d'haver estat negociant fins l'últim moment, s'inclina pel no després que la Moncloa hagi "elegit la dreta", tal i com ha dit el president del Parlament, Roger Torrent, en una entrevista a RNE.

Sánchez cedeix a Cs i prorrogarà l'estat d'alarma 15 dies en lloc d'un mes

El president espanyol va cedir ahir a les pretensions de Ciutadans i va rectificar a última hora rebaixant d'un mes a quinze dies, com ve sent habitual des del 14 de març quan es va aplicar, la cinquena pròrroga. El que l'obliga a haver de tornar a enfrontar-se al Congrés el pròxim dimecres 4 de juny ja que vencerà la pròrroga el 7 de juny. Sánchez, amb un to molt suau, ha insistit que és una mesura "només per salvar vides" i que es compromet a allargar-lo "ni un dia més" un cop acabi la desescalada, prevista pel 5 de juliol en ciutats com Madrid i Barcelona que encara no han entrat a la fase 1. Ara bé, avui no ha estat tan taxatiu com dissabte i ja no ha defensat mantenir les pròrrogues fins al final del procés. Ha advertit, això sí, que l'economia no pot reincorporar-se de forma prioritària. Sánchez ha acabat el seu discurs demanant perdó als ciutadans de forma clara pels "errors propis per la urgència, la penúria dels recursos i l'excepcionalitat de la crisi".

"Ningú té dret a tirar per la borda tot el que hem fet fins ara" Pedro Sánchez President del govern espanyol

A tothom que s'oposi avui a l'estat d'alarma, sobretot el PP -que passa de l'abstenció al no-, ha advertit que "ningú té dret a tirar per la borda el que hem fet fins ara" i ha assegurat que tant "l'estat d'alarma com el pla de desescalada estan funcionant". A comunitats com la de Madrid o el País Valencià ha advertit: "La desescalada no és un examen ni una competició sinó un exercici de ciència i prudència".

En defensa del comandament únic en Sanitat

Una de les condicions que posava ERC en el seu ultimàtum a Sánchez per canviar del no a l'abstenció era que s'acabés amb el comandament únic del ministre de Sanitat, Salvador Illa, qui té l'última paraula pel canvi de fases en la desescalada. El president espanyol ha estat taxatiu en aquest tema: "Asimetria no significa desunió ni desordre. Sortirem a diferents velocitats però units. No hi ha sortida en el desordre ni la divisió". De fet, s'ha recreat en aquest tema i ha insistit que aquest comandament "encara és necessari" i que "no exclou la cogovernança amb els responsables de les comunitats autònomes". Ha assegurat que les comunitats autònomes "mai han perdut la corresponsabilitat en l'exercici de les competències, que s'han vist només coordinades i reforçades en la salut pública, l'ordre pública i la mobilitat". I ha insistit en una de les mesures de la nova pròrroga, que l'estat d'alarma decaigui quan superin la fase tres i que "en la desescalada vagin recuperant capacitat". "Els desitjo tot l'encert i tindran el suport lleial del govern d'Espanya", ha afegit.

Canvis en el sentit del vot

EH Bildu també ha pujat el llistó i ha deixat en l'aire l'abstenció de fa quinze dies. Fonts del partit independentista basc aclarien ahir que prendrien una decisió final durant aquest matí, de la mateixa manera que el PNB. Si EH Bildu vota que no, en la línia d'Esquerra, el sí dels nacionalistes bascos és imprescindible per tirar endavant la pròrroga, ja que el PP aquest cop ja no fa de farol i votarà de la mà de Vox en contra de la restricció de moviments mentre dona suport a les mobilitzacions i cassolades al vespre en contra de la gestió del govern espanyol en la crisi del coronavirus. Aquest matí Compromís també ha confirmat que passava del sí al no. El diputat Joan Baldoví ha considerat que el repartiment de fons "perpetua la injustícia i maltractament al poble valencià". Els dos diputats de Més País, que fins ara sempre han votat que sí, no aclareixen de moment el sentit del vot i ho anunciaran durant el debat.