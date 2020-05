La Moncloa culpa el PP i ERC d'haver-los forçat a pactar amb EH Bildu i aigualeix més la reforma laboral

La Moncloa malda per refer els ponts dinamitats amb la patronal arran del polèmic acord amb EH Bildu per reformar de forma "íntegra" la reforma laboral. Després que la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, censurés el seu propi executiu i considerés que era "absurd" plantejar ara una derogació de la reforma del PP del 2012, en plena crisi del coronavirus, el govern espanyol ha emfatitzat aquest divendres que qualsevol acord en matèria laboral estarà sempre supeditat al diàleg social, com ve passant des de l'inici de la legislatura. La ministra portaveu, María Jesús Montero, ha intentat sortir al pas de les crítiques, presentar un govern "cohesionat" tot i les "diferents sensibilitats" i ha culpat el PP i Esquerra d'haver-los abocat a "amarrar" la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma amb els vots d'EH Bildu 'in extremis', tot i que les cinc abstencions al final no eren necessàries. "El govern en tota la seva totalitat està compromès en l'acord programàtic. Pot haver-hi diferents sensibilitats", ha dit presentant l'acord amb EH Bildu com una mera actualització del programa de govern però sense definir una data límit per derogar els aspectes més lesius de la reforma laboral.

Per una banda, Montero ha entrat a criticar sense embuts el PP des de la tribuna de la Moncloa -una cosa que s'ha evitat en bona mesura durant la crisi del coronavirus- i l'ha acusat de voler tombar el govern espanyol a tota acosta i aprofitar la situació sense oferir alternatives. És més, ha situat els barons del PP a les antípodes de la direcció nacional dels populars, és a dir, del comandament de Pablo Casado. També ha estat molt dura amb Esquerra per, al seu parer, voler utilitzar les negociacions per exigir "pretensions que no tenen res a veure amb la salut de la gent" i d'anar a la votació al Congrés amb els "dits creuats a l'esquerra" confiant que la mesura excepcional seguís vigent.

Perquè no es titlli al govern espanyol d'anar del bracet de l'independentisme basc, Montero ha condemnat de forma aferrissada els atacs a la casa de la líder dels socialistes bascos, Idoia Mendia. "Tothom coneix les diferències del PSOE amb EH Bildu", ha assegurat. I a tornat a justificar el pacte davant de la "falsa impressió que només corresponia al govern [espanyol] prorrogar l'estat d'alarma". "No es pot confondre llibertat amb llibertat de contagi", ha alertat als populars, també en relació a les manifestacions previstes per aquest cap de setmana.

Confirma que molts ministres no sabien res

Durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, Montero ha confirmat la cadena d'errors en la negociació i comunicació del pacte, tot i que no ho ha presentat com a tal. Ha assegurat que el president espanyol, Pedro Sánchez, n'estava informat i que es va poder visualitzar a l'hemicicle, però que molts ministres no ho sabien perquè es tractava d'un diàleg parlamentari. Ha defensat la nota d'aclariment del PSOE i, de fet, ha tornat a aigualir la derogació de la reforma laboral.

Intentant posar-se a la butxaca els agents socials, la també titular d'Hisenda ha assegurat que "la intensió del govern [espanyol] ha estat i serà sempre la negociació de totes les qüestions laborals en el marc del diàleg social". "Només de la mà del diàleg social serem capaços d'arribar a acords importants i que puguin ser implementats de forma eficaç", ha afegit.

Preguntada ja sobre quin tipus de derogació de la reforma laboral defensa, si "íntegra" o parcial, com la que va ser pactada en el pacte de coalició amb Unides Podem, Montero ha limitat dir que sigui una reforma limitada, però s'ha remès a un nou estatut dels treballadors. És el mateix mecanisme que defensava la ministra de Treballa, Yolanda Díaz, a principis d'any, assegurant que era impossible la derogació total de la reforma laboral. De fet, Montero ha parlat de la derogació com un mer "concepte polític" i ha allunyat la possibilitat que es faci en breu.