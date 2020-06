S'aguditza el pols judicial pel 8-M a Madrid: la jutge rebutja arxivar el cas com demanava la Fiscalia i l'Advocacia

Continua el pols en la causa judicial per la manifestació del 8-M a Madrid. La jutge que instrueix el cas, en què està imputat el delegat del govern espanyol a la Comunitat de Madrid, José Manuel Franco, per presumpta prevaricació per haver permès la marxa en ple brot de coronavirus, ha rebutjat els recursos presentats tant per la Fiscalia com per l'Advocacia de l'Estat, que demanaven arxivar-la. Franco, doncs, haurà de declarar aquest dimecres als jutjats de plaça Castella de Madrid en una causa que s'ha convertit en una batalla oberta entre el govern de coalició de Pedro Sánchez i la dreta espanyola, que acusa el president d'haver causat milers de morts per no haver declarat abans l'estat d'alarma.

El ministeri públic va trencar ahir dilluns el seu silenci i va demanar l'arxivament del cas, en la mateixa línia que l'Advocacia de l'Estat, que considera que és una "causa general" contra l'executiu espanyol. Però la titular del jutjat d'instrucció número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha desestimat dimarts tots els recursos en una nova interlocutòria. Un dels arguments que esgrimien les parts era que el procediment no podia prosperar perquè l'estat d'alarma havia paralitzat la tramitació ordinària de procediments. Ara Rodríguez-Medel puntualitza que, malgrat les limitacions que va imposar el ministeri de Justícia, ha continuat treballant d'acord amb els torns rotatius que es van establir.

L'Advocacia de l'Estat va presentar dilluns un nou recurs en què demanava, com la Fiscalia, arxivar la causa i acusava la magistrada i els agents de la Guàrdia Civil d'impulsar una investigació sense indicis de delictes i "amb tendència a ser una causa general contra la gestió de la crisi sanitària". "Els més de 2.000 folis de la investigació que han sigut necessaris per poder cridar a declarar el delegat del govern [espanyol] com a investigat evidencien que quan es van iniciar les diligències prèvies no hi havia cap indici, i continua sense haver-n'hi, com es desprèn dels informes encarregats per apropiar-se de les proves, que són meres sospites òrfenes de suport", diu l'Advocacia, que assegura que la instrucció no tenia per objecte investigar sinó "trobar indicis de delicte".

L'informe del forense: "L'hecatombe es veia a venir"

A l'altra cara de la moneda hi ha un segon informe forense presentat al jutjat d'instrucció en què s'afirma que "l'hecatombe" que ha viscut Espanya amb la pandèmia del covid-19 "es veia a venir" des de setmanes abans del 8 de març i que tant el ministre de Sanitat, Salvador Illa, com el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, eren conscients de la situació. "El tsunami es preveia, se sabia que vindria perquè hi havia un fenomen previ, un terratrèmol amb epicentre al fons del mar que així ho indicava. La situació d'hecatombe a Espanya es veia a venir. No només perquè a posteriori és més fàcil d'analitzar, en soc conscient, sinó perquè qui en sap sobre epidemiologia [els professionals del CCAES] i s'hi ha dedicat dominen els paràmetres predictius i no és una cosa imprevisible", apunta l'informe.