L'oposició censura el pla de desconfinament de Sánchez

El pla de desconfinament del govern espanyol no convenç l'oposició. Ni 24 hores després de l'anunci de les quatre fases escalonades per al retorn a la "nova normalitat" a finals de juny, el president espanyol, Pedro Sánchez, s'ha hagut d'examinar davant del Congrés en la tercera sessió de control des de la declaració de l'estat d'alarma. I tant el PP com Ciutadans, així com també ERC, han censurat de forma clara les mesures preses. El líder de l'oposició, Pablo Casado, ha acusat Sánchez de "mentir" contínuament i parafrasejant una de les frases més cèlebres de Josep Tarradellas, de "fer el ridícul". El portaveu adjunt de Ciutadans, Edmundo Bal, ha demanat a la Moncloa que "estigui a l'alçada" perquè al seu parer el pla està "ple d'incoherències".

Tant Casado com Bal han criticar la possibilitat d'anar a fer el vermut en una terrassa a partir de la fase 1 però de no permetre visitar la família, com va dir ahir dimarts Sánchez, tot i que el pla facilitat per la Moncloa als mitjans sí que ho contemplaria. Al seu torn, Rufián ha censurat la falta de diàleg amb el bloc de la investidura abans d'anunciar el pla. "Quan els importa la legislatura? Són consicents que l'altternativa a no dialogar ni informar ni entendre's amb nosaltres?", s'ha preguntat assegurant que sinó governarà l'extrema dreta.

La sessió de control ha començat amb un minut de silenci per les víctimes del coronavirus acordat ahir dimarts per la junta de portaveus. La setmana passada, durant el debat de la tercera pròrroga de l'estat d'alarma, no es va fer en primer terme i va ser Casado qui el va demanar durant la seva intervenció. El PP, Vox i Cs porten dies pressionant perquè el govern espanyol declari dol nacional, com ha fet la Comunitat de Madrid.