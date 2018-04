Correa demana al Suprem que li rebaixi la pena de presó perquè preveu tornar a ser condemnat pel cas Gürtel

Nou intent dels caps de la Gürtel per rebaixar les penes de presó. Els advocats dels onze condemnats per la trama valenciana el mes passat han defensat aquest dimecres davant del Tribunal Suprem que se'ls absolgui de la sentència per corrupció, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de València (TSJV) el febrer passat. La defensa del cap de la trama, Francisco Correa, que des del 14 de febrer dorm a la presó de Picassent per una condemna de fins a 13 anys de presó, igual que el seu número dos, Pablo Crespo, i Álvaro Pérez -'el Bigotes', amb 12 anys de pena, ha al·legat que la causa estava "contaminada" i tenia "tints polítics". En la mateixa direcció s'ha expressat l'advocat d''el Bigotes', mentre que el de Crespo, representat per la seva filla, Margarita Crespo, que totes les gravacions que els delataven eren "pur verí".

L'objectiu principal de Correa, més que l'absolució, era aconseguir rebaixar la pena perquè el seu advocat ja dona per segur que se'l condemnarà en d'altres judicis pendents de la trama, trossejada per localitats i èpoques. En aquest sentit, l'advocat Juan Carlos Navarro ha assegurat que existeix una "pena desproporcionada" imposada a l'empresari perquè en tot el cas Gürtel se l'està acusat del mateix delicte de malversació de cabals públics de forma continuada, depenent de la "temàtica" o de la "zona geogràfica". "No podem ser jutjats dos cops pel mateix", ha destacat al respecte.

La fiscalia, en el seu torn final, ha demanat al Suprem confirmar les penes dels onze condemnats per haver adjudicat de forma irregular els contractes de Fitur. El tribunal, en què també hi ha el jutge Pablo Llarena que porta la causa per rebel·lió, resoldrà les pròximes setmanes.