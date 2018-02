Correa insisteix al Congrés que "ja està clar" com pagava el PP valencià les seves campanyes electorals

El considerat cap de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha començat aquest dimarts la seva compareixença mitjançant videoconferència davant la comissió del Congrés que investiga el suposat finançament il·legal del PP recalcant que ja està "clar" com pagava el PP valencià a la seva empresa els actes electorals que els va organitzar i s'ha remès a la seva declaració davant l'Audiència Nacional en la qual va confirmar que part d'aquests abonaments es van fer amb diner negre. Ara bé, ha afegit: "Quan tot això acabi no tindré cap inconvenient en estar 28 hores diàries, em donen dues Coca-cola zero i estic 28 hores".

Correa, que porta gairebé un any a la presó després d'haver estat condemnat a 13 anys de presó pel cas Fitur, ha començat la declaració dient que no vol perjudicar la seva estratègia de defensa en els procediments judicials. Així, ha volgut assegurar-se que els diputats tenien coneixement de l'escrit que el seu advocat va enviar a la comissió la setmana passada per avisar que no contestaria les preguntes que poguessin perjudicar la seva defensa judicial.

L'empresari ha explicat que la seva intenció era col·laborar amb la comissió, però que seguiria el consell del seu advocat. Tot i així, ha recordat que en el judici sobre el suposat finançament il·legal del PP valencià tant ell com deu empresaris més ja han reconegut "clarament" com pagaven a la seva empresa, Orange Market, els actes que organitzaven per al partit a la Comunitat Valenciana.

"Jo no els vull fer perdre el temps, però ja ha quedat molt clar en el tema de València com ens abonaven", ha afegit Correa abans de sotmetre's a les preguntes dels diputats i sense esmentar expressament que alguns d'aquests esdeveniments els van pagar de manera il·legal.

Tensió amb els diputats

Encara que ha començat la seva compareixença amb un to receptiu, la primera intervenció del diputat del PSOE Artemi Rallo ha provocat moments de tensió entre tots dos per la negativa de Correa a respondre les preguntes que, segons ha dit, ja havia respost en seu judicial.

Correa ha anat més enllà i ha acusat el diputat de tornar a fer "publicitat" amb el suposat finançament irregular. "No entraré en un tema publicitari. Entri en temes nous", ha dit.