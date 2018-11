Cospedal nega haver pagat res a Villarejo i afirma que trobant-se amb l'excomissari complia "la seva obligació"

L'ex secretària general del PP María Dolores de Cospedal ha negat aquest divendres haver pagat diners a l'excomissari Villarejo, i ha assegurat que no hi va haver cap aportació d'informació i que ella complia amb la seva "obligació". En declaracions a la cadena Cope, l'ex secretària general del PP ha fet al·lusió als àudios divulgats a 'Moncloa.com', segons els quals va tractar d'aconseguir informació sobre el seu company de partit i exministre de Treball Javier Arenas.

L'exdirigent popular ha subratllat que mantenint una conversa amb l'excomissari complia amb la seva "obligació" com a secretària general del PP: "Jo considero que [...] tenia l'obligació de conèixer tot allò que pogués afectar la meva organització. Tenir converses amb algú que pot donar informació no em té per què deixar en un lloc compromès. Més aviat al contrari. Jo estava complint amb la meva obligació".

Cospedal ha assegurat que "no se li van arribar a pagar diners" a Villarejo i que tampoc "hi va haver cap aportació d'informació posterior, ni hi va haver res" per part de l'excomissari, que, segons ha dit, tenia "una agència d'investigació autoritzada per la Policia".

"No consentiré que resulti que per complir amb la meva obligació com a secretària general del meu partit, i també treballant pel meu país en altres ocasions, ara es posi en qüestió que jo parlés amb una persona que nou anys després és a la presó; em sembla impresentable", ha considerat.

Segons la Cope, Cospedal ha dit que sent que té el suport del president del seu partit, Pablo Casado. Pel que fa al seu futur, ha assenyalat que "mai" s'ha referit als seus plans polítics i que no ho farà "precisament ara, condicionada per aquest tema".