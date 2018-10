Villarejo va assegurar a Cospedal que havia fet "tot el possible per trencar" el 'pen drive' de la Gürtel

Després que ahir sortís a la llum pública que l'ex secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, i el comissari José Villarejo van reunir-se en secret a la seu del partit al carrer Génova, aquest dimecres el portal ' Moncloa.com' ha publicat nova informació que demostra que la conservadora es va interessar per diversos assumptes que la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals (UDEF) de la Policia Nacional estava investigant, com el cas dels 'papers de Bárcenas' o la trama Gürtel.

Segons el digital, Cospedal va demanar a Villarejo informació sobre el 'pen drive' que els investigadors van interceptar a José Luis Izquierdo (que va ser comptable de Francisco Correa) el 2009, i que es va convertir en una prova fonamental del cas Gürtel. "O sigui, que en el famós 'pen drive' hi ha de tot", va dir Cospedal a Villarejo durant la seva trobada a la seu del PP. "Hi ha molta cosa", va respondre ell, que li va assegurar: "Hem fet tot el possible per trencar el 'pen drive'".

D'altra banda, l'ex secretària general del PP i el seu marit, Ignacio López del Hierro, van encarregar "feines puntuals" a Villarejo durant la reunió que van mantenir a la seu del PP. En aquell moment, Villarejo era un agent adscrit a la Comissaria General de la Policia Judicial.

Cospedal sent que té el suport "absolut" del PP

L'ex secretària general del PP va afirmar ahir que, malgrat les filtracions que informaven d'una trobada, sent que té el suport "absolut" del seu partit i no està "gens preocupada" per la publicació de les seves converses amb Villarejo. "Per què he d'estar preocupada? Jo en aquest tema sempre he dit la veritat", va afirmar en arribar al Congrés, on va recordar que sempre ha admès que coneixia l'excomissari i hi havia mantingut converses com les que ha pogut tenir "moltíssima gent del món de la política, l'economia i els mitjans de comunicació".

"L'única diferència és que alguns han mentit i els altres no hem mentit mai", va dir en al·lusió a la ministra de Justícia, Dolores Delgado, que va negar en un primer moment conèixer Villarejo. El passat 10 d'octubre, però, la ministra va comparèixer a petició pròpia al Congrés per donar explicacions sobre el tema, i va acabar admetent la trobada amb l'excomissari, que va sortir a la llum a través d'uns àudios que també va filtrar 'Moncloa.com'.

Després de fer aquestes declaracions, i quan estava a punt d'entrar a l'hemicicle del Congrés per votar, Cospedal va respondre amb un contundent "absolutament" a la pregunta de si se sentia amb el suport del partit. Aquest dimecres, però, les noves filtracions que apunten a col·laboracions entre Cospedal i Villarejo afegeixen pressió sobre l'ex secretària general del PP.