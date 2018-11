El marit de Cospedal va notificar a Villarejo que Rajoy estava d'acord amb les investigacions a polítics

La número 2 del PP, María Dolores de Cospedal, va consultar i va tenir l'aprovació de Mariano Rajoy després de l'entrevista que va mantenir amb l'excomissari José Manuel Villarejo a la seu del PP el 21 de juliol. Així l'hi va confirmar l'endemà d'aquesta entrevista Ignacio López del Hierro, marit de l'aleshores secretària general del PP, a Villarejo: "El seu cap està d'acord en què es desenvolupi aquesta línia d'actuació" en al·lusió a Mariano Rajoy, segons revela avui el web moncloa.net en un altre lliurament d'àudios. Aquesta conversa va tenir lloc el 22 de juliol, durant una trucada telefònica del marit de Cospedal al policia que avui en dia està a la presó per presumptes greus delictes.

López del Hierro li pregunta quina opinió ha tret "del nostre soci", en referència a Cospedal. "Bona impressió, òbviament", respon Villarejo, que vol saber al seu torn quina opinió li ha produït a Cospedal. "Bé, bé, bé", subratlla Ignacio López del Hierro, que no es queda aquí: "La seva i la del seu cap, que també li va comentar el negoci al seu cap, com és normal". Cospedal només tenia per sobre Rajoy. Villarejo, després de saber que Rajoy ha estat informat, pregunta: "Ah, molt bé. ¿I va entendre la cosa? ". López del Hierro no deixa cap dubte: "Sí, el seu cap està d'acord amb aquesta línia d'actuació".

Cal recordar que a Gènova, Cospedal i el seu marit li van anunciar a Villarejo que li s'encarregarien "treballs puntuals", tot i que no es van especificar quins i només es concretarien el setembre amb els encàrrecs d'investigar Javier Arenas i el germà d'Alfredo Pérez Rubalcaba. A més, Villarejo va proposar a Cospedal diverses línies d'actuació per minimitzar o neutralitzar els efectes escandalosos del cas Gürtel a la reputació del PP. A més de responsabilitzar Rubalcaba de les filtracions sobre el cas, li va explicar que el flanc feble del ministre, segons ell, eren les presumptes relacions i costums privades del seu germà, Alejandro Pérez Rubalcaba. En concret, la seva presumpta relació amb la propietària de l'agència Método 3, Marita Fernández Lado (que ha negat el fill de la detectiu, Francisco Marco), i ser client habitual d'un local de contactes de Madrid anomenat Pigmalió.

Arran que es fes pública ahir aquesta notícia, la diputada popular va anunciar a través d'un comunicat que dimitia com a membre del comitè executiu nacional, màxim òrgan de la direcció del PP, d'on era vocal des de la victòria de Pablo Casado per l'acord a què van arribar a les primàries. Amb tot, Cospedal ha decidit de moment mantenir l'escó al Congrés de Diputats.

Tant Villarejo com López del Hierro parlen en clau sense esmentar el nom de Cospedal o Rajoy perquè tenen por de ser escoltats en les seves converses telefòniques. De fet, en una conversa que van tenir dos dies després, a la qual ha tingut també accés aquest mitjà, Villarejo demana a Del Hierro que li digui "de fix a fix", i li dóna el número de telèfon del seu domicili. En aquesta trucada telefònica el comissari retreu a López del Hierro un dur comunicat que ha tret el PP contra alguns comandaments policials, als quals citen amb nom i cognoms: "Al sindicat estan mosques", li diu Villarejo. "Que no es preocupin", respon Del Hierro, que acaba culpant Federico Trillo-Figueroa. Al final, tots dos pacten el comunicat que Cospedal difondrà als mitjans, en el que preserva el nom de comandaments policials i només acusa els caps polítics del ministeri de l'Interior de les filtracions sobre el cas Gürtel.

No és la primera vegada que Mariano Rajoy apareix en les converses clandestines entre Ignacio López del Hierro i el comissari José Villarejo. Tal com ja va informar aquest mitjà, en una trobada que va tenir lloc el 18 de juny de 2009, el policia relata la seva trobada al restaurant Rianxo amb Luis Bárcenas i Álvaro Lapuerta en la vigília. Villarejo recomana a López del Hierro que es doni "un toc al 'Barbes' (Rajoy) i que es tranquil·litzi (Bárcenas) perquè fixa't quin espectacle". En una altra trobada, en què parlaven dels pagaments de regals a membres del PP valencià per part de la trama Gürtel, el 22 de juny d'aquest 2009, López del Hierro explica la forma d'actuar de Rajoy en aquest assumpte: "A Rajoy no li vinguis amb això. Rajoy l'únic que vol saber ... Rajoy no li importa, actua per imputacions. Si no, hauria d'actuar per un, passat per un altre, passat per un altre ... Ell ha de ser quan un jutge imputa".

En la seva trobada clandestina del 21 de juliol amb Villarejo, Cospedal explica que a la planta en què s'estan veient només està el seu despatx i "el de Mariano, que no està". En aquells mesos Cospedal acabava de prendre possessió de la secretaria general del partit, una decisió personal de Rajoy, que ja havia treballat amb ella al Ministeri de l'Interior. L'altra aposta va ser Soraya Sáenz de Santamaría, que era portaveu del PP al Congrés i que no estava al cas del que passava a la seu de Gènova.