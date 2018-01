Crespo reconeix pagaments en B del PP però responsabilitza El Bigotes i Ricardo Costa

El presumpte número 2 de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha explicat aquest divendres durant el judici de la branca valenciana del cas que el PP va fer pagaments en negre a Orange Market per determinats actes durant les campanyes electorals del partit de 2007 i 2008. En la seva declaració, Crespo ha confirmat el relat de Francisco Correa, el principal capitost de la Gürtel, però ha assenyalat a Pérez com el principal contacte amb el PP i no pas ell. Segons ha declarat, 'El Bigotes' tenia "molta relació" amb l'expresident valencià Francisco Camps, amb Costa, amb l'exvicepresident del govern valencià Vicente Rambla i amb "tots els membres de l'executiva del partit", així com amb els presidents provincials del PP de València, Castelló i Alacant. De fet, ha confessat que Pérez va parlar amb Camps "per poder cobrar", tot i que no ha especificat si amb l'expresident es parlava de com es farien els pagaments.

En aquest sentit, ha reconegut que va mantenir una reunió al despatx de l'exsecretari general de la formació Ricardo Costa, juntament amb Álvaro Pérez 'El Bigotes', en la qual Costa va assegurar que "l'única solució" per eixugar el deute del PP amb les empreses vinculades a Correa era facturant en B a altres empresaris. Alguns d'ells, segons ha apuntat, els que estan investigats i han confessat la seva relació amb el cas. "Va haver-hi una part de facturació de treballs realitzats per al PP que es van pagar a través dels empresaris que l'altre dia van declarar", ha afirmat. Una proposta que, segons ha remarcat, no li semblava bé però que va acabar acceptant perquè el seu negoci necessitava liquiditat per no entrar en concurs de creditors.

"Una part dels treballs que es van fer amb el PP es van pagar en efectiu, diners que no es van declarar i que van anar a parar en la seva pràctica totalitat a l'anomenada caixa B del senyor Correa", ha declarat Crespo, en reprendre's el judici 48 hores després de la seva suspensió. La possibilitat que alguns dels investigats -com Crespo, el Bigotes o Costa- es plantegessin confessar va obligar el jutge a deixar dos dies de marge perquè les defenses negociessin amb la fiscalia. El presumpte número 2 de la trama, a qui la fiscalia demana 24 anys de presó, no ha arribat a acords amb el ministeri públic.

'Barcelona', la referència del que no es declarava

Crespo ha explicat que "mai" ha anat a cobrar cap quantitat a la seu del PP. Tot i això, en relació a uns documents comptables que li ha ensenyat la fiscal, ha admès que "alguna vegada anava a València a recollir aquestes quantitats en un paquet i les entregava a Madrid a Correa per a la seva caixa B i si ell no hi era, les guardava el senyor Izquierdo -considerat el comptable de la trama-". La part que apareixia com a 'Barcelona' són no declarades; les hem cobrat però no declarat", ha reconegut.



Crespo no ha volgut donar detalls d'actes concrets però sí que ha relatat que Alberto Fabra va redirigir a Orange Market al PP autonòmic si volia cobrar per la seva participació en un acte de l'excandidat a l'alcaldia de Castelló. El partit, però, es va negar a pagar i va fer la gestió a través de l'empresa castellonenca Piaf, assenyalada en l'escrit d'acusació de la fiscalia per una quantitat de més de 26.000 euros relacionades amb unes tanques publicitàries. Precisament, Crespo ha parlat d'unes tanques publicitàries amb la cara de Fabra.