Les bases de la Crida avalen que Jordi Sànchez sigui el candidat de JxCat el 28-A

Jordi Sànchez serà el candidat de JxCat el 28-A. Així ho han avalat les bases de la Crida aquest dissabte, després que el sí s'hagi imposat amb claredat en la consulta interna que la organització va posar en marxa la tarda d'ahir per decidir si avalaven que el seu president anés a les eleccions generals liderant la candidatura de Junts per Catalunya. Segons els resultats fets públics aquest vespre, el sí a que Sànchez lideri la llista de JxCat ha obtingut 7932 vots (el 81%), mentre que el no n'ha sumat 1.725 (18%) i el vot en blanc 94 (l'1%).

Tanmateix, tot queda pendent que s'acabi de tancar un acord dins l'espai de Junts per Catalunya, especialment amb el sector pragmàtic del PDECat. Després que, tal i com ha avançat l'ARA, el nom de Laura Borràs hagi pres força com a número 2 de Sànchez, l'executiva del PDECat s'ha reunit d'urgència aquest dissabte per valorar la situació.

La composició de les llistes està elevant la tensió dins del PDECat. Fonts de la direcció del partit han expressat a l'ACN el seu malestar amb l'entorn de JxCat, a qui acusen d'estar fent "el mateix" que amb la candidatura del 21-D. El sector autodefinit "moderat i pragmàtic", adverteix que té majoria a l'executiva per bloquejar la proposta de JxCat, davant la manca de lideratge del PDeCAT per al 28-A, i també als comicis de Barcelona, on la consellera Elsa Artadi seria la número dos de Quim Forn. La direcció del PDeCAT es reuneix d'urgència aquesta tarda.